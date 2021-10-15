В телефоне нашли коллекцию детского порно: В Петербурге задержали мужчину за приставание к девочке в вагоне метро

Коллекцию детского порно нашли у мужчины, задержанного за домогательства к девочке в петербургском метро Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что он приставал к девочке в вагоне метро. Инцидент произошел вечером 13 октября 2021 года. 13-летняя школьница возвращалась домой с тренировке. На станции метро "Ладожская" она зашла в вагон, а следом за ним мужчина, который начал ее хватать. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию с заявлением обратился 44-летний отец девочки. Он рассказал, что неизвестный мужчина домогался его дочь, пока та ехала от станции метро "Ладожская" до "Проспекта Большевиков", - рассказали в полиции.

Девочка стала отбиваться от извращенца и выбежала на платформу на станции "Проспект Большевиков". Мужчина вышел следом и перешел на противоположную сторону платформы.

Полиция возбудила уголовное дело о развратных действиях, а также просмотрела видео с камер наблюдения в метро. По ним стражи порядка оперативно смогли установить личность мужчины. Им оказался 45-летний ведущий инженер коммерческой организации.

Мужчину задержали в восемь утра 14 октября, когда он вышел из дома на работу. Оказалось, что в телефоне он хранил много интересного для следствия: коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией.

Расследование продолжается. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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