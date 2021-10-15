Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки открыл выставку мировых проектов архитектурного бюро Nikken Sekkei в Петербурге. Фото: Елена БЛЕДНЫХ

13 октября в петербургском Доме Архитектора состоялось открытие выставки мировых проектов японского архитектурного бюро Nikken Sekkei «Транзитно-ориентированный дизайн TOD». В торжественном мероприятии участвовали чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, председатель совета директоров Nikken Sekkei Тадао Камэи, исполнительный директор Фади Джабри, именитые петербургские архитекторы, руководители крупных девелоперских компаний, представители органов исполнительной власти.

Nikken Sekkei, основанное в 1900 году, входит в тройку самых крупных архитектурно-проектных бюро в мире (более 2000 архитекторов в штате). Компания ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах и реализовала больше 25 тысяч проектов в 50 странах мира, включая Россию. Среди громких российских проектов компании - «Сбербанк-Сити» и штаб-квартира РЖД (Рижский грузовой двор) в Москве, мастер-план развития городского округа Владивостока. А весной 2020 года архитектурное бюро выиграло международный конкурс «Газпром Нефть» на проектирование комплекса Охтинского мыса. Проект Nikken Sekkei, включающий культурно-деловой центр, общественный парк, музейно-археологическую зону под открытым небом, носит поэтичное название Хрустальный корабль.

- Как посол своей страны я горжусь такой деятельностью японской компании, - сказал в своей речи Его превосходительство Тоехиса Кодзуки, - Nikken Sekkei работает над созданием лиц городов и лиц компаний, включая в дизайн общественные пространства. Это делает градостроительство открытым для горожан. Я радуюсь, видя уникальный японский дизайн в качестве «лица города» российских столиц.

Среди знаковых мировых проектов архитектурного бюро – самая высокая в мире телебашня Небесное Дерево в Токио, крупнейший в Европе стадион Camp Nou в Барселоне, Библиотека Гуанчжоу, башни-близнецы One Za’abeel в Дубае, футуристичный Музей Хоки, резиденции «Дом на Воде» и многое другое. На экспозиции в Доме Архитектора в трех залах представлены фотографии и подробные схемы объектов, фотографии, мультимедийный контент.

За более чем 120-летнюю историю бюро проекты Nikken Sekkei оказали огромное влияние на облик городов и само представление об урбанистическом дизайне. Концептуально компания называет свой градостроительный подход транзитно-ориентированным дизайном (TOD). Это означает, что смысловым центром городской агломерации становится транспортный узел, например, станция метро, вокруг которой концентрируется общественная активность. Многие российские проекты Nikken Sekkei, в первую очередь, московские, прямо привязаны к станциям подземки (проект «Петровско-Разумовская», проект «Ботанический сад»). Всего в России Nikken Sekkei воплощает два десятка проектов: в Москве, Петербурге, Красноярске, Владивостоке и других регионах.

- Я лично участвовал в целом ряде проектов в России в течение последних 15 лет, - сказал президент Nikken Sekkei Тадао Камеи, - я узнал многое о России, ее культуре, людях, бизнесе и других важных для международных отношений аспектах. Поскольку нам посчастливилось работать в Санкт-Петербурге, нам хотелось бы поделиться нашим опытом по транзитно-ориентированному развитию, которое очень широко представлено в странах Азии.

Принципы транзитно-ориентированного проектирования сформулированы в книге «Комплексное развитие станций и городов. Сила очарования TOD». К ее изданию на русском языке в том числе приурочена выставка в Доме Архитектора. В своей градостроительной философии архитектурное бюро, штаб-квартира которого находится в самом перенаселенном из городов мира, руководствуется четырьмя основными принципами «умного города»: развитие инфраструктуры общественного транспорта, скрупулезная экономия ресурсов, сокращение выбросов углерода за счет уменьшения числа автомобилей и децентрализация. Именно эти принципы в перспективе должны спасти мегаполисы от «удушья» и дать возможность каждому человеку в большом городе иметь спокойную и комфортную жизнь. В этой связи показателен пример Японии – страны с самой развитой в мире транспортной системой. Только в Токио внутригородская железнодорожная сеть насчитывает 158 линий, 48 операторов, более 4,700 км эксплуатационных путей и 2200 станций.

- Японский опыт градостроительного развития, содержащих в своей основе принципы транзитно-ориентированного проектирования, важен для Петербурга, который сталкивается с теми же самыми проблемами, что и остальные крупные города мира, - отметил вице-губернатор Николай Линченко, - Мы ставим перед собой те же градостроительные задачи – растягивать центры притяжения и за счет этого сокращать ежедневную маятниковую миграцию.

По словам главного архитектора Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, правительство города готовится представить губернатору новую концепцию городского развития, рассчитанную на полноценное использование железнодорожной инфраструктуры в интересах горожан. Об этом председатель КГА сообщил на круглом столе под названием "Транспортный узел - импульс для развития города: мировой опыт и потенциал Санкт-Петербурга". Задача интегрированного развития крупных узлов пассажирского сообщения стоит перед Северной столицей уже не одно десятилетие и с каждым годом становится все более острой.

- Я с удовольствием смотрю на перечень проблем, которые формулирует Nikken Sekkei, - сказал на круглом столе заслуженный архитектор РФ профессор Юрий Земцов, - еще в начале века мы рассматривали с точки зрения этих проблем Площадь Восстания. Мы много лет и много раз занимались этим проектом, с каждым разом все более комплексно, внесли около 15 предложений. По моему мнению, это место, как ворота города, заслуживает коренной реконструкции с применением всех преимуществ TOD.

Архитектор и региональный исполнительный директор Nikken Sekkei Фади Джабри подчеркнул, что узнаваемым элементом транзитно-ориентированных проектов становятся так называемые urban core (буквально «городское ядро»)- общественные пространства, сочетающие в себе транспортную, рекреационную, культурную и деловую функции. Подобным ядром должен стать Хрустальный корабль на Охтинском мысу.

- Мы с большой ответственностью отнеслись к этому проекту, - рассказал Фади Джабри, - В нем очень много пространств выделено для общества. Здесь планируется музей для исторического наследия, зал мероприятий, зимний сад и даже городской огород. Во второй, центральной части — смотровая площадка, с которой открывается вид на город. Внутри этой части пространство, над которым нельзя было строить, потому что это историческое наследие, и структура просто висит над ним. Мы предложили интересное решение - археологические раскопки закрыты стеклом, при этом люди могут ходить по нему и знакомиться с историей мыса.

Увидеть этот и другие проекты Nikken Sekkei в Доме Архитекторана Большой Морской можно с 14 по 29 октября. Вход на выставку свободный в часы работы экспозиции особняка Половцова.