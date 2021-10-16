Умер актер Андрей Булгаков, известный в Санкт-Петербурге по образу Петра Первого

В Санкт-Петербурге умер актер Андрей Булгаков, известный по образу Петра Великого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге умер актер Андрей Булгаков, известный в городе по образу Петра Первого, в котором он выходил в свет на праздниках и культурных мероприятиях. Ему было 63 года. О смерти артиста «Комсомолке» сообщила его жена Виктория. По ее словам, супруг скончался утром в пятницу, 15 октября. Булгаков две недели лежал в реанимации в тяжелом состоянии.

Супруга Булгакова благодарит мужа за совместные годы в соцсетях, в комментариях десятки сочувствующих. Фото: СОЦСЕТИ

- Коронавирус и осложнение на сердце. Помяните Андрюшку в редакции, вспомните о нем на 3, 9 и 40 дни... – с болью рассказала «КП-Петербург» Виктория.

Прощание с Андреем Булгаковым состоится во вторник, 19 октября, на Ковалевском кладбище. Там похоронена его мама. Точное время будет известно позднее.

Андрей Булгаков примерял и другие известные образы для городских мероприятий. Вот, например, Достоевский. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Виктории Булгаковой, она назовет семейный Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр в честь покойного мужа и продолжит в память о нем все будущие проекты.

"Комсомолка" не раз пересекалась с супружеской парой в 2021 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в минувшем мае Андрей вместе с супругой были гостями на марафоне в честь Дня города на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM – в своих коронных образах Петра I и Екатерины I. Редакция «КП» выражает искренние соболезнования родным, близки и друзьям Андрея Булгакова.