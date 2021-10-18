Гололед, мокрый снег и резкое похолодание до -2 градусов ждут в Петербурге уже на этой неделе

Первый снег и гололед ждут уже в среду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима уже близко: первые снег и гололед ждут в Петербурге уже на этой неделе. Если верить синоптикам, то «день жестянщика» придет в среду, когда ночью обещаны заморозки до -2 градусов. А холодать начнет уже с понедельника.

- Санкт-Петербург: похолодание. Сегодня стараниями циклона, замершего над северо-востоком Европейской России, в регион продолжат поступать все более холодные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но пока температура останется положительной: днем в понедельник в Петербурге будет до +7 градусов. Однако уже во вторник термометры покажут не выше +4. А вот в ночь на среду будет 0…-2.

- Ночью и утром 20 октября на дорогах местами гололедица. Днем дождь, местами с мокрым снегом, - предупреждает петербургский гидрометцентр.

Водителям стоит быть внимательными и аккуратными, чтобы не попасть в ДТП на скользкой дороге.

Ну а постоянный снежный покров должен прийти в город вместе с климатическим наступлением зимы. Обычно это происходит в 20-х числах ноября.