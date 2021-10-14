«Не раньше конца ноября»: Михаил Леус рассказал, когда ждать первый покров в Петербурге

Первый настоящий снег должен прийти в Петербург к концу ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Первый снег уже близко» - напугали жителей Петербурга синоптики городского гидрометцентра, пообещав снежок в третьей декаде октября. Но это лишь первые признаки зимы, а настоящий снежный покров должен лечь на землю на месяц позднее.

- Тот снег, который может лечь и не таять возможен, когда среднесуточная температура перейдет через ноль в «минус», когда наступает климатическая зима. Для Петербурга это конец ноября, где-то с 22 по 24 число,- рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Но это не прогноз, а как должно быть по норме.

Если брать историю метеонаблюдений, то в прошлом году снег в Северной столице лег 18 ноября. Но почти сразу стаял - покров продержался ровно один день. В 2019 году это случилось на 10 дней раньше, но также на сутки. И потом горожане увидели снег лишь в самом конце ноября.

2018-й и 2017-й годы подтвердили статистику (20 и 21 ноября соответственно), а в 2016 покров случился раньше но там и осень была очень холодной.

Впрочем, пока метеорологи не дают прогнозов далее, чем на две недели, а в них покрова не предвидится. То, что будет, они называют «отдельными снежинками».