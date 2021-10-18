Мать, отец и дочь болели коронавирусом: В Петербурге за две недели умерла вся семья известных врачей

Врач-ортодонт Дарья продолжила семейную династию медиков ФОТО: соцсети

В Санкт-Петербурге коронавирус обернулся трагедией для целой семьи почетных врачей. Буквально за две недели от вируса скончались 58-летние мать-профессор и отец - владелец клиники. Следом за ними в больницу с заболеванием попала и 36-летняя потомственная ортодонт Дарья Хоровская. На днях ее тоже не стало... "КП-Петербург" поговорила с родственниками погибших и узнала детали этой драмы.

ЦЕЛАЯ ДИНАСТИЯ

Дарья выросла в семье заслуженных медиков. Мать - профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ПСПбГМУ имени Павлова Лина Хоровская. Отец - владелец стоматологической клиники, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии того же университета Олег Хоровский.

Олег Хоровский, по словам родных, заразился коронавирусом в больнице после операции ФОТО: соцсети

- Олег с Линой познакомились еще в студенческие годы, - рассказал «КП-Петербург» двоюродный брат Лины Вадим Бобарыкин. - Он тогда приехал учиться в Петербург с Украины. Потом у них все как-то закрутилось, поженились, родили дочку.

Когда дочь подросла, то, по словам родственников, даже не было вопросов, кем же ей стать. Она продолжила династию и пошла учиться на врача-ортодонта.

- У нее были хорошие отношения с отцом и матерью. Да она и специалистом была хорошим, эрудированная, отзывчивая, - вспоминают коллеги Дарьи.

Только вот семья Лины и Олега постепенно распалась. Пара развелась, но отношения родители Дарьи продолжали поддерживать.

- Они работали в одной сфере. Да и семья для людей их поколения очень много значит, ценности у них другие, - отмечает Вадим. - Лина после развода второй раз замуж не вышла, а вот Олег построил новую семью. У него появилось еще трое или четверо ребятишек.

Женщина не выдержала смерти обоих родителей ФОТО: соцсети

НАСЛЕДНИЦА

Несмотря на развод, похороны Олега легли на плечи бывшей жены Лины. У мужчины были проблемы с сердцем. В свои 58 лет он попал на стол хирурга, но операция по удалению тромбов прошла, по словам родственников, успешно.

- После операции его перевели в общую палату для реабилитации, - вспоминает Вадим. - Там же лежал пациент с коронавирусом. У Олега тогда, понятное дело, был ослаблен организм, иммунитет был не такой хороший. Вот он и заразился болезнью, от которой в итоге и скончался.

В тот момент на странице Дарьи в социальных сетях появился пост:

«Дорогие друзья, коллеги. Завтра состоится прощание с ассистентом Кафедры Челюстно-Лицевой Хирургии СПб. ГМУ им. Акад. И.П.Павлова, Хоровским Олегом Евгеньевичем. Сбор в 13.00, 3 октября 2021, у Храма Смоленского Православного Кладбища».

Причиной смерти матери стала коронавирусная инфекция ФОТО: соцсети

Эти похороны стали тяжелым ударом для Лины. Она решила взять всю подготовку на себя, чтобы помочь многодетной семье. Женщина сильно переживала из-за смерти бывшего супруга.

- Я тогда с ней последний раз и разговаривал насчет похорон, - говорит Вадим. - На нее столько всего свалилось. У нее же еще мать пожилая осталась, она за ней тогда ухаживала. Одно наложилось на другое, вот и она болезнь эту подхватила. Умерла через несколько дней после похорон Олега в свои 58 лет. Я точную причину смерти не знаю, но родственники наши говорят, что тоже коронавирус.

Женщина умерла через 9 дней после похорон бывшего супруга.

На Дарье династия медиков прервалась ФОТО: соцсети

Так для семьи медиков болезнь стала личной трагедией. Потеряв родных, Дарья и сама попала в больницу. Как говорят, тоже с коронавирусом. Вылечиться она не успела. Ее нашли под окнами больницы с травмами. Спасти ее не удалось. Сейчас в ее смерти разбирается СКР.

- Мы даже не знаем, как на это реагировать, - говорят родственники. - Ушел отец, а следом и мать… Дарья была их наследницей. Теперь и ее не стало.

Династию медиков Дарья продолжить не успела. Женщина даже не успела примерить белое подвенечное платье.