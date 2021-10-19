Первый снег выпал в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый снег выпал в Петербурге 19 октября. Как и обещали синоптики, это произошло еще до климатического начала зимы, которое приходит в 20-х числах ноября. Впрочем, землю снежинки не покрыли – они растаяли на подлете.

- На севере города и в Ленинградской области выпал первый снег. Выпал, и почти сразу растаял. С первым снегом друзья! – пишут горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но снежно было далеко не везде.

- В Купчино с неба сыпалась ледяная крупа, ну так себе снег, - сообщают сотрудники «КП-Петербург».

А вот в других районах жители города видели настоящие снежные хлопья. Кое-где даже удалось заснять красивую картинку.

Причиной похолодания стал атлантический циклон.

- На наступившей неделе погоду в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге будет определять серия атлантических циклонов. Временами ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ветер в начале недели северо-западный, в последующие дни юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного, - сообщает городской гидрометцентр.

Впрочем, если верить синоптикам, долго снег не пролежит. Еще в ночь на 20 октября Петербург ждут ночные заморозки до -2 градусов, а уже в четверг днем резко потеплеет до +14.