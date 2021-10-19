Резкое потепление придет в Петербург после снега и заморозков

Еще одно потепление обещают в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительно, но еще один ренессанс бабьего лета ждут жителей Петербурга после первого снега и заморозков. Если в ночь на среду синоптики обещают до – 2 градусов, то уже в четверг днем термометры покажут +14.

- Действительно, ситуация на этой неделе очень переменчивая. Циклоны один за одним идут с Атлантики и мы находимся то в холодной, то в теплой частях этих циклонов. Вот сегодня днем и будущей ночью один циклон уходит, и мы окажемся между ним и следующим. Будет так называемый «барический гребень» с подъемом давления. Но уже в среду давление начнет падать. Поэтому будущей ночью у нас заморозки, но без осадков, а днем – дождь. Причем такой, неслабый, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но в среду термометры не покажут выше +6 градусов. Зато в четверг днем будет +12…+14. Однако, все же с дождями и сильным ветром. При этом надолго тепло не задержится - «это лишь на сутки» - и уже в пятницу температура снова упадет до +5…+7. Осадки также никуда не денутся.

К выходным дожди почти прекратятся, температура станет «слабоположительной» от 1 до 4 градусов выше ноля.

Других резких потеплений специалисты пока не предсказывают.