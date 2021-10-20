Подозреваемая в убийстве 9-летней девочки в Вологде призналась в преступлении

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала признательные показания Фото: СОЦСЕТИ

Подозреваемая в жестокой расправе над девятилетней девочкой в Вологде призналась в ее убийстве. В ходе допроса 40-летняя женщина рассказала, что встретила ребенка на улице и отвела в свою квартиру. Там тело девочки и было обнаружено спустя два дня после ее пропажи. Об этом в следственном комитете рассказали 20 октября 2021 года.

- В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений, - рассказали в комитете.

Также подозреваемой была назначена психиатрическая экспертиза для того, чтобы установить ее вменяемость, так как следствие в этом сомневается.

В скором времени следователи намерены предъявить женщине обвинение по статье об убийстве малолетнего, по которой ей грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Напомним, что девятилетняя девочка пропала 16 октября. Добровольцы прочесывали город. Вскоре стало известно, что девочка жила в семье с мамой, которая одна воспитывает двоих детей, у женщины также есть сын 2007 года рождения. Семья состоит на учете как неблагополучная. 19 октября ее тело нашли в доме в переулке Долгом. По версии следствия, школьницу заманила к себе домой 40-летняя Ульяна Ланская. Женщина была лишена родительских прав, и, как говорят местные, давно приставала к детям из-за своих психических отклонений.