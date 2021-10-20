«В нашем доме прозвучал детский смех»: Родители утонувшей в Турции девочки из Петербурга удочерили ребенка

Родители Алисы через два года после трагедии вновь услышали в доме детский смех. Фото: СОЦСЕТИ

Родители 12-летней Алисы Адамовой, утонувшей на отдыхе в Турции в 2019 году, снова стали мамой и папой. Они, как и собирались, усыновили, точнее удочерили ребенка - взяли из детского дома 5-летнюю сироту.

- Жизнь - это вереница событий. Совершенно разных, хороших и плохих. Мы прошли плохие и очень плохие отрезки. Сейчас начался новый, светлый и хороший. Вчера вечером в нашем доме прозвучал детский смех. Мы с Наташей (женой - прим.ред.) нашли нашу девочку, сироту пяти лет. Снова появились яркие краски, хочется двигаться, не опуская головы идти вперед. Дорогие, все кто рядом в последние два года, мы справились. И... вчера, когда забирали Настю, не смог сдержать слез. Это были слезы радости. Жизнь продолжается, - написал в соцсетях папа Алисы Андрис.

Он извинился перед теми, кто переживал за семью все два года и сказал, что сейчас фотографий не будет: «Наташины слова - счастье любит тишину. Мы пока просто побудем втроем....»

С того момента, как родители Алисы взяли в семью ребенка из детдома, прошло уже больше месяца. Журналисты «Комсомолки», которые общались с семьей в самые трудные времена, общаются с Андрисом и Натальей и сейчас. Но последние пока не готовы говорить с прессой, раскрывать свою жизнь - никто не хочет сглазить и представлять на суд общественности свое такое трудное и сокровенное счастье. Мы обещали подождать столько, сколько надо.

Редакция «КП-Петербург» поздравляет Андриса и Наталью с долгожданным событием и искренне желает им счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии

28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново (подробности)

«В деле полнейшая тишина»: Расследование гибели 12-летней девочки в турецком отеле застопорилось

Родители Алисы Адамовой настаивают на том, чтобы в трагедии разбирались столичные следователи (подробности)