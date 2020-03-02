«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии

Вчера, 28 февраля, исполнилось ровно полгода с того дня, как не стало Алисы Адамовой – 12-летней девочки из Петербурга. Она погибла во время семейного отдыха в Турции – захлебнулась в бассейне из-за чудовищной халатности персонала одного из турецких отелей. Отец Алисы Андрис Лейкуцис откровенно рассказал «Комсомолке», как движется следствие по делу, и как они с женой пытаются начать жить заново после смерти единственной дочери.

«В ОДИН МОМЕНТ НЕ ВЫДЕРЖАЛА ПСИХИКА»

Андрис позвонил нам сам – сказал, что хочет поделиться кое-какой информацией. Голос мужчины в трубке бодрый, но все равно по каким-то секундным, едва уловимым интонациям чувствуется – этот человек сломлен. И останется таким еще долго.

- Мы так и не смогли до конца оправиться от гибели Алисы, - признается Андрис. – Да и кто бы смог от такого оправиться? Сейчас, конечно, дела идут на поправку, но все равно – очень многое изменилось, причем самым кардинальным образом.

За жизнь Алисы 11 дней боролись турецкие и российские врачи. Но спасти девочку не удалось.Фото: СОЦСЕТИ

Из-за трагедии, рассказывает наш собеседник, ему пришлось уйти с работы – с поста коммерческого директора в одной из крупных петербургских организаций.

- Просто в один момент не выдержала психика, - продолжает отец Алисы. – И спустя какое-то время я уволился – просто потому, что приходить на свое рабочее место и не выполнять даже каких-то самых минимальных задач, по-моему, не очень хорошо. Потом был обширный курс лечения – практически весь январь я провел в Институте мозга имени Бехтеревой. Сейчас вроде бы все более или менее пришло в норму. Ищу работу. Хотя срывы все равно случаются.

Поделился с нами мужчина и еще одним начинанием – до этого дня оно оставалось сокровенным, доверенным только самым близким людям.

Трагедия произошла в отеле Sunhill в турецком городе Бодрум. На фото - та самая злополучная горка.Фото: СОЦСЕТИ

- В силу возраста и определенных особенностей здоровья шанс на то, что у нас появится еще один ребенок, меньше двух процентов, - рассказывает Андрис. – Мы долго думали над этим, обсуждали все «за» и «против», и наконец сделали первый шаг: с 11 марта начнем посещать курсы приемных родителей. История Алисы научила нас не строить каких-то долговременных планов, но, я надеюсь, через год или два все сложится. Мы хотим взять девочку. Наверное, не старше шести-семи лет.

КОГО ОБВИНИЛО СЛЕДСТВИЕ?

Между тем буквально вчера, 29 февраля, прокуратура Турции завершила расследование уголовного дела по факту гибели Алисы. Обвинения по статье «Причинение смерти по неосторожности» предъявлены двум людям: менеджеру отеля Sunhill, где случилось несчастье, Салиму Балкану и технику Акифу Алгану. По турецким законам им светит до шести лет тюрьмы.

Отец Алисы Андрис Лейкуцис дал "КП-Санкт-Петербург" откровенное интервью.Фото: СОЦСЕТИ

- Самое главное, что Наталью, мою жену и маму Алисы, исключили из списка обвиняемых и отметили в качестве истца в обвинительном акте, - рассказывает Андрис. – Что касается людей, против которых возбудили дела – на наш взгляд, в их списке не хватает владельца отеля. Нам удалось выяснить, что бассейн, в котором захлебнулась Алиса, был построен с грубейшими нарушениями. По правилам строят сначала горку, прячут все коммуникации, а потом уже вокруг горки возводят все остальное. В нашем случае все было с точностью до наоборот – сначала построили сам бассейн, а потом уже воткнули в него горку с той самой злополучной трубой.

По словам мужчины, они планируют добиваться того, чтобы владелец отеля тоже оказался на скамье подсудимых – но только в том случае, если это никак не скажется на Наталье Адамовой.

- Сейчас наши представители изучают ответ прокуратуры и материалы дела, - констатирует Андрис. – Если будет хоть малейшая возможность того, что из-за наших действия Наталью вновь включат в список обвиняемых, мы не будем настаивать и согласился с заключением.

Алисы Адамовой не стало 28 августа 2019 года.Фото: СОЦСЕТИ

Движется к завершению и расследование со стороны России. Прежде у родителей Алисы во время общения с нашими следователями возникли трудности, разрешить которые удалось, только подключив к делу главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

- Сейчас все в порядке, - рассказывает наш собеседник. – Вплоть до того, что следователь, который работает над делом Алисы, освобожден ото всей дополнительной нагрузки. Он ведет только это дело.

Первое заседание суда, в Турции, назначено на 28 мая 2020 года. В этот день будут допрошены оба обвиняемых.

Андрис и Наталья выражают большую благодарность юристам компании ЕРАМ и фонду «Вольное дело». Без их поддержки, квалифицированной работы, результаты расследования могли быть совершенно иными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/729072" frameborder="0"></iframe> Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...

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