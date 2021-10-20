На «Поющих мостах» прозвучит музыка Серебряного ожерелья

В ночь с 21 на 22 октября в Петербурге завершится шестой сезон шоу «Поющие мосты». Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 21 на 22 октября в Петербурге завершится шестой сезон шоу «Поющие мосты». Организаторы приготовили особый подарок гостям и жителям Северной столицы: Дворцовый мост разведут под трек-лист, посвященный 11 регионам Северо-Запада, входящих в проект «Серебряное ожерелье России». Это событие станет финальным аккордом медиаэкспедиции, в которую в этом году ездили петербургские журналисты.

Ожидается, что во время акции на пролете Дворцового моста появится лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям «Серебряного ожерелья». В свою очередь, проекция будет сопровождаться музыкой, созданной композиторами, родившимися и жившими в регионах Северо-Запада. Так, зрители шоу услышат отрывок из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, адажио из балета «Сампо» Гельнера Синисало, Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра и другие композиции.

Напомним: этим летом команды издания «Петербургский дневник» и телеканала «ЛенТВ 24» при поддержке Ассоциации СМИ Северо-Запада отправились в большое медиа путешествие «Серебряное ожерелье России»: журналисты объехали все регионы Северо-Запада, от Калининграда до Ненецкого автономного округа. Итогом масштабной работы станут 11 фильмов, которые можно будет увидеть на специальном YouTube-канале. Кроме того, в газете «Петербургский дневник» выйдет серия публикаций от участника экспедиции, журналиста и писателя Анатолия Аграфенина, которые в последствии будут оформлены в специальный путеводитель, посвященный самым необычным и живописным уголкам Серебряного ожерелья.

«Медиаэкспедиция «Серебряное ожерелье» стала одним из главных проектов уходящего сезона, в котором приняли участие журналисты «Петербургского дневника». Это замечательный повод напомнить нашим читателям о том, что мы живем в одном из самых красивых регионов страны, где собраны настоящие природные, культурные и архитектурные жемчужины России. Увидеть и прочитать о них можно на страницах «Петербургского дневника», а к концу года наши читатели смогут увидеть 11 фильмов, посвященных медиаэкспедиции», – отметил генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Во время закрытия сезона шоу «Поющие мосты» запланированы специальное торжественное мероприятие для гостей форума СМИ Северо-Запада «СеЗаМ».

Культурно-просветительский проект «Поющие мосты» реализуется АО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года. В этом году, с июля по сентябрь, в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье Дворцовый мост разводился под симфоническую музыку. В сезоне 2021 года зрители услышали специальные плейлисты ко Дню ВМФ, к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, к 80-летию писателя Сергея Довлатова. С 2020 года к особым датам в жизни Петербурга и России тематические плейлисты сопровождаются лазерными проекциями на пролете Дворцового моста.