«Своя кожа слезла, сделали пересадку»: Что известно о состоянии мальчика из Петербурга, сварившегося в кипятке гейзера в Таиланде

Мальчик получил ожоги третьей степени после падения в гейзер ФОТО: соцсети

Жители со всех уголков планеты вот уже две недели следят за судьбой 7-летнего Миши из Петербурга. Ребенок вместе с родителями поехал на отдых в Таиланд, где семье пришлось остаться из-за пандемии. Не вернулась семья на родину и к 1 сентября, когда Миша должен был пойти в школу. Произошло непредвиденное: ребенок обварился в кипятке в одном из местных гейзеров, и теперь за его жизнь борются врачи. "КП-Петербург" поговорила с мамой ребенка и друзьями семьи и узнала, как ребенка спасают сотни неравнодушных со всего мира.

ЖИЛИ НЕБОГАТО

Семейный отпуск с самого начала пошел не по плану. Ирина уехала в Таиланд вдвоем с сыном еще весной 2020 года. Но из-за внезапной пандемии и закрытия границ им пришлось задержаться в чужой стране.

- Ира очень хороший человек, она с мужем, отцом Миши, разошлась, но всегда старалась, чтобы сын мог хорошо отдохнуть, посмотреть мир, - рассказал «КП-Петербург» друг женщины Станислав (прим. Ред. - имя изменено) - Они богато не жили, поэтому поездка эта была осуществлена, как говорится, на последние деньги. Из-за коронавируса они остались там, но планировали вернуться к первому сентября, Миша должен был пойти в первый класс.

Сбор средств на лечение мальчика уже закрыт ФОТО: соцсети

Но, судя по соцсетям, в теплых краям семье было хорошо. Ирина делилась с друзьями фотографиями местных достопримечательностей и рассказывала, что устроилась на работу и даже начала выращивать орхидеи рядом с новым домом. Вместе с сыном женщина начала ходить на тайский бокс, сам Миша занимался еще и гимнастикой.

ПОМОГИТЕ МОЛИТВОЙ И ФИНАНСАМИ

Только вот после постов про красоту Таиланда и цветов в ленте Ирины резко появилась запись со словами:

«Друзья, очень прошу вас о помощи! Вчера мы поехали в путешествие в город Чанг Май. Там Миша провалился в горячий источник, температура 100 градусов… Ожоги по всему телу. Сейчас находимся в госпитале. На операцию по пересадке кожи требуется около 750 тысяч рублей. Прошу помощи молитвенной и финансовой».

На фото под постом с просьбами Миша лежит на больничной койке весь перемотанный бинтами. По словам матери, ребенок случайно упал в гейзер и находился в кипятке несколько секунд, но, когда она его увидела, с ног и рук уже сползала кожа. Никаких ограждений и предупреждающих знаков около источника не было.

- Мне пишут тайцы и просят прощения за то, что такое случилось и произошло в их стране, - делится в соцсетях Ирина. - Они чувствуют ответственность за происходящее, за то, что не было ограды у гейзера, за халатность государства, которое так пофигистично относится к таким опасным туристическим объектам как горячие источники.

Миша перенес уже три операции по пересадке кожи ФОТО: соцсети

Врачи зафиксировали ожоги на 30 процентов тела Миши. Родители тут же начали собирать деньги на лечение, так как своими силами оплатить дорогостоящее лечение они не могли. Одними из первых им на помощь пришли представители инициативной группы русскоязычных жителей Таиланда.

- У Миши обожжены стопы, а это значит, что он не может ходить. Обожжены руки, а это значит, что Миша не может есть без посторонней помощи. Обожжены живот и половые органы, а это значит, что он не может самостоятельно справлять нужду, - обрисовала ситуацию у себя в соцсетях Людмила Мусихина, которая по просьбе матери начала заниматься сбором средств на лечение.

Мальчик уже перенес несколько переливаний крови и три операции по пересадке кожи. На фотографиях из больницы перемотанными ручками Миша обнимает любимого плюшевого медведя. Он уже начинает отходить от тяжелых хирургических операций и даже раскрашивает небольшие картинки вместе со своим педагогом.

Мальчик не расстается со своим плюшевым медведем ФОТО: соцсети

- Мишаня пока еще слаб. Но ничего, продолжим, с каждым днем будем все лучше и лучше раскрашивать, - пишет Ирина на своей странице в одной из соцсетей. - Ему сейчас очень нужно развивать ручки. А еще Миша хочет, чтобы ему привезли бусинки. Будет делать браслетики и, когда поправится, дарить девчонкам.

ПОМОЩЬ СОБРАНА!

Сбор средств на лечение Миши официально закрыт. Об этом «КП-Петербург» сообщила Ирина.

- Нам уже не нужна помощь, - рассказала мама Миши. - Может чуть позже я поделюсь нашей историей для других родителей, которые находятся в подобной ситуации, но пока не могу. Мы продолжаем лечение.

Перевезти Мишу в Петербург пока невозможно по состоянию здоровья. По прогнозам врачей, для реабилитации понадобится еще 3-4 месяца провести в больнице. Общими усилиями на лечение маленького петербуржца было собрано около миллиона рублей.

Сейчас мальчик уже начинает разрабатывать поврежденные руки ФОТО: соцсети

- Иру сейчас бомбардируют звонками и сообщениями с вопросами и советами, вплоть до слов "мазать облепиховым маслом ожоги - и все пройдет", - рассказал один из друзей семьи. - Лучшей помощью в данном случае были деньги, отправленные на лечение Миши.

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