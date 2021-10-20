Пушистик вне закона: Кот-наркокурьер, которого задержали с марихуаной в колонии, сбежал от сотрудников ФСИН

Кот удрал сразу после задержания Фото: ГУФСИН по Ивановской области

Вечер сотрудников колонии №4 в Ивановской области перестал быть томным, как только оперативникам ФСИН поступила информация о нарушителе, который пытался не сбежать из колонии, а... проникнуть в нее! Жулик действовал настолько нагло и уверенно, что силовики даже замешкались. Ориентировка на нарушителя еще больше добавила хаоса в их рядах: "Черный, пушистый, с четырьмя лапками и хвостом".

Но привыкшие работать с матерыми преступниками, смотрители колонии не растерялись и начали спецоперацию по захвату преступника. Выбежав на территорию, они заметили, как в темноте кто-то ловко крадется к осужденным в камеры. Началась суматоха. Пришлось серьезно повозиться, но вскоре нарушитель был задержан. Разбойником оказался... кот!

- Сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию, - рассказывают в ГУФСИН по Ивановской области.

Кота успели только сфотографировать Фото: ГУФСИН по Ивановской области

Кот оказался совсем непростым зевакой, а настоящим наркодилером. У него в ошейники нашли 5,21 грамма марихуаны. Судя по всему, пушистый подрабатывал курьером, доставляя "посылки" осужденным. Но был пойман с поличным. Правда, ненадолго.

Пушистый разбойник после задержания быстро дал деру. Детали дерзкого побега "КП" рассказали в ГУФСИН по Ивановской области.

- Сбежал он, - вздохнули в ГУФСИН.

- Вы его сами отпустили?

- Ну, как отпустили... Сняли ошейник, успели только в руки взять и все. Он вырвался да убежал. Хорошо хоть сфотографировать успели....

- Преследование не велось?

- Да нет, конечно, - смеются в ГУФСИН. - Вы шутите?

Кот нес наркотики в ошейнике Фото: ГУФСИН по Ивановской области

- А план "Перехват"?

- Нет-нет, конечно (смеются). Он, как истинный жулик, убежал!

- В розыск объявлять его будем?

- Да нет. Хотя фотографии есть...

- Ну если что, можно будет, да?

- Ну, мы подумаем!

Сейчас сотрудники ФСИН выясняют, к кому именно кот направлялся. Самого пушистого разбойника допросить не успели...

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