Посмотрят на наше поведение: Смольный взял паузу перед введением в Петербурге локдауна, как в Москве

Прошлогоднего сценария с закрытием всего и вся на карантин Петербург еще может избежать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге пока не приняли решение о том, вводить или не вводить вслед за Москвой мини-локдаун во время длинных «внеплановых» каникул. Власти взяли паузу, чтобы посмотреть, насколько активно петербуржцы будут прививаться, и как будет изменяться динамика заболеваемости. Об этом «Комсомолке» в четверг, 21 октября, рассказал информированный источник.

- Обсуждения на самом деле ведутся, причем на самых разных уровнях, - констатировал собеседник издания. – Но, во-первых, в последние несколько дней мы вышли на очень неплохие темпы вакцинации. А во-вторых, темпы прироста заболевших у нас не такие угрожающие, как в Москве – на 21 октября, к примеру, было выявлено всего на шесть случаев заражения больше, чем сутками ранее. Поэтому есть вероятность, что если все сохранится так же, как сейчас, каких-то жестких ограничений и закрытий, как в Москве, нам удастся избежать.

Впрочем, бизнес-сообщество Петербурга уже начало готовиться к возможным закрытиям и сидит, как на иголках.

Главный критерий - темпы вакцинации. Прививаться в Петербурге можно как угодно - главное прививаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Официально нам пока ничего не сообщали, - рассказал в беседе с корреспондентом «КП» управляющий партнер компании Fort Group (владеет десятью крупнейшими торговыми комплексами в Петербурге) Максим Левченко. – У нас была договоренность со Смольным: для продолжения работы привить всех сотрудников, работающих в рознице. Мы это требование выполнили. Так что надеемся, что будет все идти по плану – хотя форс-мажор, конечно, никто не исключал.

Рестораторы и отельеры, в свою очередь, кивают на главу Минпромторга Дениса Мантурова. 21 октября Мантуров заявил, что работать во время длинных входных будут только продуктовые магазины, системообразующие предприятия, предприятия «непрерывного цикла», а также фабрики и заводы, производящие лекарства, медицинские средства защиты и кислород.

- Отели и гостиницы относятся к предприятиям непрерывного цикла, их закрывать не будут, - пояснила «Комсомолке» вице-президент Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Петербурга Тамара Буйлова. – А вот рестораны, бары и кафе, скорее всего, все же закроются – по крайней мере если наше городское правительство отдельным постановлением не разрешит им продолжать работу во время длинных выходных. Пока что, насколько нам известно, никакого отдельного постановления в проекте у администрации нет. И если до 30 октября оно не появится – значит, общепит будет ждать свой мини-локдаун по сценарию московского.

Напомним: о введении в России дополнительных нерабочих дней в среду, 20 октября, заявил президент Владимир Путин. А несколькими днями ранее петербургские власти ввели в городе режим допуска в общественные места по QR-кодам – мы подробно рассказывали о том, как он будет работать.

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