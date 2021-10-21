Дети вырастут, мы постареем. Почему о строительстве метро в Петербурге можно говорить только с болью

С 1955 по 1991-й годы в Петербурге было построено более 50 станций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы строили, строили и наконец… что? Есть в Петербурге одна извечная тема, которую горожане всегда готовы обсуждать до хрипоты. И это не дождик, который идет «с 1703 года», а строительство метро. Если в советские годы подземка развивалась более-менее активно, то после распада СССР «Метрострой» лишь проедал накопленные заделы. Что-то строилось, но пугающе медленными темпами.

За 36 лет «старого времени», с 1955 по 1991-й годы, было построено более 50 станций. За 30 лет «нового» – меньше 20. Основной причиной, конечно, стало безденежье. Если раньше средства распределялись «сверху», а сама подземка была в ведении Министерства путей сообщения, то сейчас федеральный бюджет дает лишь небольшую часть. Основные расходы город несет сам.

Но 90-е прошли, и в строительство метро постепенно вкладывалось все больше средств. Многие на этом хорошо заработали - государственный ранее «Метрострой» стал частным. При этом иногда деньги просто «сгорали» - сделанные за десятки и сотни миллионов рублей проекты устаревали до реализации и их приходилось делать по новой.

А обещанные еще в советское время станции так и оставались на бумаге. Список болевых точек огромен: весь юго-запад за «Проспектом Ветеранов», активно строящийся север города. Несчастные Кудрово и Янино, до которых метро так и не дошло, хоть застройщики выросших на колхозных полях городов активно его обещают.

Ну а огромный район от Пискаревки до Ржевки уже давно бросили мечтать о подземке. Эта часть города будто вычеркнута из планов, хотя они есть. Кольцевая линияостается лишь в мечтах жителей Северной столицы.

И все всё вроде бы понимают: да, мы не Москва. Денег меньше, копать надо глубже (болото, сэр!), но все же до зубной боли бывает обидно, когда краем уха слышится, сколько еще новых станций открыл за год столичный мэр.

Конечно, кому-то всегда бывает хуже и омское метро с единственной станцией, превращенной в подземный переход, стало уже притчей во языцех. Но петербуржцам с этого что?

И вот Смольный в очередной раз обновляет план по строительству подземки (старый «Метрострой» умер, да здравствует новый!) и снова становится понятно, что дожить до прекрасного времени, когда станции будут не в получасе езда по пробкам, а рядом, получится лишь внукам.

«Кудрово» в 2029 году вместо 2025-го, а «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова» в 2040-м? – Почему бы и нет. За этим горизонтом маячит и кольцевая линия, а чуть раньше – даже приход метро в Полюстрово, только пока это лишь планы. До 2024 года, к слову, ни одной новой станции не будет (в Москве наверняка успеют построить с десяток).

И очень хочется надеяться, что эти планы хотя бы выполнят, а еще лучше – с опережением. Иначе будет как с новым зоопарком, который Петербургу давно обещают, но никак не построят.