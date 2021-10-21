Двое устроили стрельбу рядом с колледжем в Петербурге

В Петербурге задержали двух парней, стрелявших рядом с колледжем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге рядом с Петровским колледжем произошла стрельба. Днем в четверг, 21 октября 2021 года, студенты учебного заведения услышали звуки выстрелов. Перепугавшись, администрация колледжа приняла решение закрыть ворота и двери. Оказалось, что стрельба была в районе дома 9 по Охотнечьему переулку Кировского района.

- Стрелявших увидел гражданин, который проезжал мимо. Он заметил, как один человек выстрелил в воздух возле колледжа. Очевидец вызвал полицию и предупредил администрацию учебного заведения, - рассказал "КП-Петербург" источник.

По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, к стрельбе могут быть причастны двое учащихся данного колледжа. Известно, что их уже задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства.

- У одного из них изъят охолощенный пистолет. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время учебное заведение работает в штатном режиме, - рассказали в полиции.

Добавим, что пострадавших в результате стрельбы нет.

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