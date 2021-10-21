Смольный предложил рестораторам выбрать между QR-кодами и полным закрытием на время длинных выходных в Петербурге

Смольный еще не определился с тем, как будет работать общепит во время внеплановых каникул. Пока что выбор стоит между QR-кодами и полным закрытием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный предложил рестораторам Петербурга выбрать один из двух форматов работы во время длинных «внеплановых каникул» - полное закрытие или допуск посетителей по QR-кодам. Об этом «Комсомолке» в четверг, 21 октября, сообщил генеральный директор союза рестораторов «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

- Сегодня у нас состоялась встреча с участием представителей комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, - констатировал Максим Жуков. – Среди прочего была произнесена следующая фраза: «Если будет стоять выбор между полным закрытием и введением системы QR-кодов, что нанесет бизнесу меньший урон?».

По словам Максима Жукова, интерпретировать эту фразу можно по-разному. Тем более окончательное решение по поводу того, как все-таки организовывать работу общепита с 30 октября по 7 ноября, Смольный пока не принял. При этом сами предприниматели уверены: лучший вариант для них – полное закрытие.

По словам рестораторов, полное закрытие предпочтительнее QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дело в том, что QR-коды на данный момент имеет не более трети населения Петербурга, - уточнил Максим Жуков. – Соответственно, если всех остальных мы отсекаем, общепит разом теряет порядка 70 % выручки. Это, фактически, равно запрету на обслуживание гостей. Но юридически введение QR-кодов имеет совсем другой статус, который не позволяет бизнесу рассчитывать на какие-либо льготные инструменты - снижение арендной ставки, отсрочка платежей у поставщиков, реструктуризация кредиторский задолженности и так далее.

С другой стороны, по словам Максима Жукова, полное – и, что самое главное, официальное – закрытие даст рестораторам возможность рассчитывать хотя бы на минимальную поддержку.

Как бы то ни было, окончательное решение Смольным на данный момент не принято – ждем новостей в ближайшие дни.

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