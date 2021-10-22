Шторм уйдет из Петербурга к выходным, но вскоре придет новый циклон из Карелии со снегом и дождями

Шторм отступит, но дожди никуда не денутся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шторм, второй день громящий Петербург, стихнет уже к вечеру пятницы и совсем покинет город на выходных. Впрочем, солнечной и приятной погода не станет, тем более, что на подходе очередной циклон. На этот раз из Карелии.

- Сильный порывистый ветер начнет ослабевать только в ночь на субботу. Температура будет ночью в пределах 4-6 градусов тепла. В субботу +5...+7 днем. Облачно, дожди, вечером местами с мокрым снегом. Причина этому - циклон, идущий на Северную столицу со стороны Карелии, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

При этом в ночь на воскресенье возможны заморозки до -3 градусов и гололед на дорогах, но в основном в Ленинградской области и пригородных районах. Днем же термометры в Петербурге покажут +2...+4 градуса и 0...+5 по области. Будет облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки с мокрым снегом, которые продолжатся и в ночь на понедельник.

В начале недели придет очередной циклон. Вновь ожидается преимущественно облачная погода с высокой вероятностью дождей, но с дневным потеплением в понедельник и вторник до +7...+9 градусов.

При этом резину на зимнюю водителям лучше поменять уже сейчас.

- Уже при +5...+7 летние шины дубеют и теряют сцепные свойства. А при переходе через ноль - особенно. Я бы так сказал, резину жителям Петербурга на своих машинах надо было сменить еще в прошлые выходные, - отметил Михаил Леус.

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