Введения локдауна с 30 октября по 7 ноября в Карелии не будет

Карелия не планирует вводить локдаун. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Карелии не будут вводить локдаун. С период с 30 октября по 7 ноября республика будет жить с новыми карантинными мерами, но без полного закрытия всего и вся. Об этом сообщается на странице республиканского правительства ВКонтакте.

- Дни с 30 октября по 7 ноября Президентом России объявлены нерабочими. Некоторые регионы, помимо этого, ужесточают антиковидные меры. Прибегать к таким жестким мерам в Карелии как локдаун, не планируем. Но некоторые изменения в распоряжение о борьбе с коронавирусом внесли, - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Так, на указанный период студенты колледжей и техникумов республики уходят на каникулы. Работа пришкольных и профильных детских лагерей отменяется.

Людям старше 60 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания, необходимо находиться на самоизоляции (кроме работы и решения вопросов жизнеобеспечения). Требование не касается привитых или переболевших ковидом в последние шесть месяцев.

Проведение и посещение массовых мероприятий разрешено при наличии QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тесте (кроме отдельных районов с высокой заболеваемостью). Такое же требование действует и для предприятий общепита. Фуд-корты и ресторанные дворики надо ограничить загородками. Дискотеки могут работать только до часа ночи.

Кроме того, с 20 ноября не привитые и не переболевшие жителей старше 50 лет, работающие в организациях без паспорта коллективного иммунитета, должны быть переведены на удаленку. Альтернатива - изолированное рабочее место.

Напомним, что туристов в гостиницы Карелии селят только при наличии QR-кода.

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