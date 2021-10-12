Туристов в Карелии перестанут селить в гостиницы без QR-кода

Для поездки в Карелию туристам понадобится QR-код. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 15 октября Карелия вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. По решению регионального Оперативного штаба в республике начинает работать система QR-кодов, без которых не будут пускать в общественные места и селить в гостиницы.

- При посещении общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть, в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн – только с одним из этих документов. Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы, - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Тем же постановлением уменьшается количество участников массовых мероприятий и вводятся прочие ограничения. Причиной стал рост заболеваемости, который со 150 случаев ежедневно в сентябре достиг 250-260 случаев в начале октября.