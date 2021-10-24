Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге: Как будут работать во время локдауна с 30 октября 2021 года

Пункты вакцинации от коронавируса в Петербурге во время длинных выходных с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге не будут закрываться на время «малого» локдауна с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 24 октября, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

- Пункты вакцинации в нерабочие дни будут принимать людей по обычному графику, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В комитете по здравоохранению также разъяснили, что это касается всех пунктов вакцинации, развернутых на данный момент в Санкт-Петербурге: как тех, которые располагаются в городских поликлиниках, так и тех, которые размещаются в торговых центрах. А вот о том, к слову, как будут работать сами поликлиники, и в каком формате в городе во время «внеплановых выходных» будет оказываться плановая медицинская помощь, пока официальной информации нет — ее обещают опубликовать в ближайшее время.

Напомним: ранее Смольный заявил, что начиная с 30 октября Петербург уйдет на «мини-локдаун»: в городе закроются бары, рестораны, кафе, кинотеатры, иные развлекательные и досуговые заведения, а также магазины, которые не продают товары первой необходимости. Практически одновременно с этим, с 1 ноября, в городе будет введет режим QR-кодов — на первом этапе без цифрового подтверждения вакцинации от коронавируса или недавней болезни нельзя будет попасть на массовые мероприятия.