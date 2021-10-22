Петербург вслед за Москвой введет жесткий локдаун по коронавирусу с 30 октября

В Петербурге введут жесткий локдаун по коронавирусу с 30 октября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург готовится к жесткому локдауну с 30 октября из-за роста госпитализаций и заболеваемости коронавирусом. Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник, близкий к Смольному. Власти Северной столицы готовят выпустить соответствующее постановление на днях. В документе будут почти те же меры, что приняла Москва, но все-таки с рядом послаблений. Да, много мест досуга закроют, особенно локдаун коснется развлекательной сферы.

Однако, например, в Петербурге разрешат работать не только продуктовым магазинам и аптекам, но и предприятиям, которые оказывают бытовые услуги. Осталось дождаться уточнений по этому пункту в постановлении. А вот в общественные места из сферы культуры вроде театров и музеев все же будут пускать, но, естественно, исключительно по QR-коду.

В общем, в Смольном решили сделать все, чтобы горожане меньше контактировали друг с другом и сконцентрировались на домашних посиделках.

- Такой вариант наиболее вероятен, – пояснил «КП-Петербург» близкий к Смольному информированный источник. – С вероятностью в 99% в городе будет задействован московский сценарий.

Добавим, что после введения QR-кодов в Северной столице резко выросли темпы вакцинации. Однако шансы на коллективный иммунитет к новому году все еще невелики.