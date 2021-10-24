«Чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался»: Актер Вилле Хаапасало рассказал о своем последнем разговоре с режиссером Александром Рогожкиным

Актер Вилле Хаапасало рассказал о своем последнем разговоре с режиссером Александром Рогожкиным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

24 октября в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин. Как писала ранее «КП-Петербург», народный артист России долгое время болел и ничего не снимал. Но многие до сих пор помнят его веселые, смешные и душевные работы – фильмы «Особенностей национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Кукушка» и другие.

Финский и российский актер Вилле Хаапасало хорошо знал режиссера и с большим теплом к нему относился. И не только потому, что снялся в нескольких его картинах. Именно Александр Рогожкин стал человеком, который открыл 22-летнему на тот момент актеру дорогу в кино.

Дебют Вилле Хаапасало в фильме «Особенности национальной охоты». Фото: СОЦСЕТИ.

- Мы познакомились с ним на съемках фильма «Особенности национальной охоты» в 1994 году. Это был мой первый фильм, дебютный. И после этого мы с ним подружились, - вспоминает Вилле Хаапасало. - Он был добрейшим человеком. Самый добрый режиссер, которого я встречал в своей жизни. Он был умным, трогательным, очень сильно любил людей. И его фильмы об этом и говорят.

Близкими друзьями Хаапасало и Рогожкин не были, но всегда общались, несмотря на то, что жили в разных странах, созванивались.

Вилле Хаапасало и Виктор Бычков. Фото: СОЦСЕТИ.

- Последний раз мы разговаривали где-то месяц назад. О чем говорили? Обсуждали, как дела друг у друга. Ну как обычно люди разговаривают, которые какое-то время не общались. Тогда он чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. Я как раз собирался к нему приехать, когда откроются границы. Хотелось повидаться, но, к сожалению, этого уже не произойдет…Новость ужасная. Как-то даже и слов нет, - вздыхает Хаапасало.

- А чем он занимался в последнее время? Ведь он уже давно ничего не снимал.

- Занимался тем, чем хотел.

- Он же что-то писал, какие-то сценарии, так?

- Ну да, наверняка.

О том, где пройдет прощание с режиссером Александром Рогожкиным, станет известно позже.