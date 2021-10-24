Медики рассказали, чего ждать Петербургу от недельного локдауна

Недельный локдаун, по советам медиков, лучше провести дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября объявлен локдаун. Закрываются рестораны, объекты розничной торговли, фитнес-клубы и тренажерные залы. Запрещено проведение культурных и зрелищных мероприятий. Ограничения не коснулись аптек, продуктовых магазинов и с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерских. По QR-коду пустят в театры и музеи. Новые коронавирусные ограничения, по мнению медиков, улучшат эпидобстановку в Северной столице.

- Введение локдауна для снижения нагрузки на лечебные учреждения оправдано. Единственное, неделя – это очень короткий срок. Нужно минимум 11 дней, а лучше и дольше. Что касается степени ограничений, то выбирается она достаточно произвольно. Все равно сохраняются массовые публичные мероприятия, которых не должно быть, – отмечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Петербуржцев призывают вакцинироваться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы локдаун действительно пошел на пользу, и заболеваемость снизилась, эксперт советует ограничить живое общение и вакцинироваться. В торговых центрах с 30 октября по 7 ноября будут работать пункты, где можно поставить прививку. Это единственное, ради чего стоит, по мнению медиков, выходить на улицу.

- Проведите эти дни дома. Покидайте его только по острой необходимости. Ведь локдаун вводится, чтобы разорвать цепочки заболевания. А если человек будет ходить в людные места, то ничего хорошего из этого не выйдет, - добавляет врач-эксперт Тимур Пестерев.