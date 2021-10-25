«Это не локдаун, а возможность побыть с близкими»: академик Шляхто призвал петербуржцев к сознательности

Нерабочие дни должны помочь прервать рост заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге академик Евгений Шляхто заявил, что введение нерабочих дней позволит не только прервать цепочку заболеваемости, но и даст возможность привить большее число населения.

- Санкт-Петербург должен проявить сознательность. У нас нет принудительной вакцинации, есть мотивация. У тех, кто привился вероятность благоприятного исхода, в случае заражения, выше на 15 процентов. Эти две недели нужно использовать, чтобы у нас были привиты 80-90 процентов населения, - заявил Шляхто на видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях роста заболеваемости ковидом.

При этом сам академик не называет введенные с 30 октября по 7 ноября ограничения локдауном, а возможностью убить двух зайцев: уменьшить распространение инфекции и провести время дома с родными и близкими.

- Это не локадаун, а возможность побыть с родными. Эта мера поможет предотвратить распространение заболевания особенно для групп высокого риска, - отметил Евгений Шляхто.

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