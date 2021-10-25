Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет на Богословском кладбище в Петербурге

Режиссер Александр Рогожкин скончался на 73-ем году в Северной столице. Фото: Александра Яковлева, ТАСС.

Режиссера Александра Рогожкина, который умер вечером 23 октября 2021 года у себя дома в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет, похоронят на Богословском кладбище. Об этом «КП-Петербург» сообщили на «Ленфильме».

- Прощание состоится в четверг, 28 октября, в 13:00 на Богословском кладбище. Сбор на площадке перед церковью Иоанна Богослова, - добавили на киностудии.

В «Ленфильме» также отметили, что проститься с Александром Владимировичем Рогожкиным, режиссером «Особенностей национальной охоты», «Особенностей национальной рыбалки» и «Убойной силы», смогут все желающие. По крайней мере, никаких ограничений со стороны родственников не выдвигалось.

Напомним, народный артист России Александр Рогожкин скончался от последствий тяжелой болезни.

Ранее «КП-Петербург» общалась с его другом - финским и российским актером Вилле Хаапасало. Для него Александр Рогожкин был важным человеком в жизни: именно он открыл ему, 22-летнему на тот момент актеру, дорогу в киноиндустрию. В интервью артист признался, что общался с Рогожкиным незадолго до его смерти и планировал увидеться с ним после того, как откроются границы.