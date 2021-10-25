Британский дизайнер Кристиан Коуэн представил коллаборацию с брендом Amazfit

Amazfit объявил о сотрудничестве с всемирно известным дизайнером-новатором Кристианом Коуэном.

Amazfit, один из лидеров на рынке носимых устройств, объявил о сотрудничестве с всемирно известным дизайнером-новатором Кристианом Коуэном. Он стал официальным агентом по продвижению серий смарт-часов GTR 3 и GTS 3.

Партнерство начинается одновременно с запуском трех новых моделей умных часов Amazfit: GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3.

Курс на fashion tech

Синтез высокой моды и инновационных технологий – один из основных трендов в индустрии сегодня. Кристиан Коуэн уже не раз использовал моду для социального активизма и выражения своей позиции.

Как признается сам Коуэн, сотрудничество с брендом стало интересным опытом для него, поскольку совпало с первой Неделей моды после пандемии. Это был непростой период для Кристиана, когда приходилось работать на пике своих возможностей.

- Мне действительно пришлось выходить на новый уровень, и Amazfit GTR 3 Pro стал неотъемлемой частью баланса в моей профессиональной и личной жизни, - рассказывает Кристиан Коуэн.

Сотрудничество Кристиана с брендом только начинается, поэтому вскоре можем ожидать появление ярких и смелых образов в стиле fashion tech.

Со смарт-часами GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 каждый сможет создать индивидуальный стиль, в котором будут сочетаться модные тенденции и современные технологии.

Теперь просто делать первые шаги в спорте и выглядеть при этом суперстильно. Новинки идеально сочетаются как со спортивным, так и с повседневным и праздничным образом.

Простые в использовании модели серий Amazfit GTR 3 и GTS 3 на базе интуитивно понятной ОС Zepp обеспечивают быстрый и комплексный мониторинг состояния здоровья и тренировок. Всего одним касанием можно проверить сразу четыре показателя здоровья: частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови, уровень стресса и частоту дыхания. Измерение занимает всего 45 секунд. и ОС Zepp отличается сниженным энергопотреблением с по сравнению с предыдущими операционными системами.