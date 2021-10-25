Smart-дворы: пространство логики и эстетики

Продуманная система навигации – это украшение комплекса и его функциональная составляющая. Фото: LEGENDA Intelligent Development.

Современные дома не просто так называются комплексами – в них объединяются несколько пространств, и для каждого нужно свое обозначение. Навигация играет ключевую роль для создания продуманной инфраструктуры. Попадая в продуманный двор, легко найти нужный дом и парадную, а траектория перемещения по дворовому пространству интуитивно понятна.

Грамотное и удачное расположение табличек и указательных знаков на домах помогает сориентироваться почтовым работникам, такси и курьерам. К навигации относятся не только таблички с указанием велопарковок, мест выгула собак или контейнеров ТБО. Это и информационные стенды или интерактивные инфопанели с актуальными новостями, и дворовые дорожные знаки. Свои обозначения должны иметь и парковочные пространства – подробная карта укажет на расположение машиноместа, а система указателей поможет выехать с парковки.

LEGENDA Intelligent Development создает и органично интегрирует дизайнерские элементы навигации в своих проектах, обеспечивая комфортную и удобную среду.

С помощью нашего чек-листа вы сможете проверить, насколько ваш дом отвечает новым трендам строительства современных жилых комплексов.