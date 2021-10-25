«Будьте вы смертны»: Убийца 9-летней девочки из Вологды оставила в своей квартире послание

Девочку искали несколько дней Фото: СОЦСЕТИ

40-летняя Ульяна Ланская, обвиняемая в убийстве 9-летней девочки из Вологды, оставила в своей квартире послание после кровавой расправы над школьницей. Его нашли следователи, зашедшие к ней в квартиру для обыска. Первым делом силовики увидели детские вещи, а затем нашли и тело жертвы. Сама Ульяна к тому времени успела скрыться. Ее ссадили в Карелии с поезда, направлявшегося в Санкт-Петербурге. Сейчас дама уже дала показания и поначалу даже призналась в расправе.

В квартире у Ланской следователи нашли послание, которое женщина выцарапала ножом на стене: "Будьте все смертны". К слову, тем же ножом Ульяна изрезала и тело жертвы. Как рассказывал "КП" отчим девочки, убийца изрезала все лицо школьницы так, что там теперь "не на что смотреть".

Пока девочку искали волонтеры, мать была в полиции

- Да, действительно, запись на стене была обнаружена следователями, - сказали "КП" в СУ СКР по Вологодской области.

Напомним, что Ланская заманила себе девочку конфетами. В квартиру она пригласила школьницу вместе с ее подругой. Но подруга быстро поняла, что Ульяна может быть опасна и ушла домой. Долгое время спасшаяся девочка молчала, потому что боялась рассказывать о случившемся. Но позже полицейские заметили по записям с камер наблюдения, что в день пропажи подруги были вместе. Тогда школьница и показала, куда их заманила Ланская.

Сама Ланская ведет себя неадекватно. Ранее она состояла на учете у психиатра.

Мать же девочки, как рассказывают друзья школьницы, в день пропажи дочери сильно пила, поэтому не сразу заметила исчезновение школьницы.

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