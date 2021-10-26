Где можно с ПЦР-тестом в Санкт-Петербурге: В какие места пустят без QR-кода

Куда в Петербурге можно пойти с ПЦР-тестом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Практически все места в Санкт-Петербурге к началу зимы станут доступны только по QR-кодам или при наличии справки о медотводе от вакцинации. Постепенна такая система будет вводиться с 30 октября 2021 года. А что же тогда со справкой об отсутствии болезни. Рассказываем, где можно с ПЦР-тестом в Санкт-Петербурге.

КУДА ПУСТЯТ С ПЦР-ТЕСТОМ

При наличии отрицательного ПЦР-теста в Санкт-Петербурге можно не много. Так, начиная с 30 октября 2021 года он допускается только при заселении в гостиницу, пансионат, дома отдыха с санатории. Важно, чтобы в момент заселения ПЦР-тест был сделан не ранее, чем за три дня. В противном случае, организация имеет право отказать такому посетителю.

На этом небольшом списке возможность ПЦР-теста в качестве пропуска заканчиваются. Со справкой не пустят ни в кафе, ни в театр, ни в кино.

Напомним, что ни ПЦР-тест, ни QR-код не понадобятся при посещении производственной столовой, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственного магазина, магазина реализующие непродовольственные товары первои необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала.

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