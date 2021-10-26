Проверка QR-кода в Санкт-Петербурге: Где показывать и нужен ли паспорт

Как и где проходит система проверки QR-кода в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Северная столица с 30 октября 2021 года ввела систему QR-кодов для посещения общественных мест в городе. Постепенно, практически везде, за исключением продуктовых магазинов, аптек и медучреждений вход будет только при наличии подтверждения об иммунизации от коронавируса. Рассказываем подробно, как проходит проверка QR-кода в Санкт-Петербурге, можно ли со справкой о медотводе и нужен ли паспорт.

КОГДА И ГДЕ ПОНАДОБИТСЯ QR-КОД

С 30 октября: музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагереи , иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха;

с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятии численностью более 40 человек;

с 15 ноября: бассеи нов, фитнес-клубов, развлекательных заведении ,

церемонии бракосочетания;

с 1 декабря: заведении общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала);

Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первои необходимости, а также магазины,

не имеющие торгового зала.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ

Для входа в общественное место подходят:

- QR-код о вакцинации сроком не более 1 года;

- QR-код о перенесенном заболевании;

- Медотвод;

- ПЦР-тест до 3 дней для гостиниц, пансионатов, домов отдыха и санаториев;

- Для иностранных граждан справка о вакцинации любой вакциной.

Также во всех случаях понадобится документ, удостоверяющий личность.

КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ QR-КОД

Для проверки подлинности QR-кода в любом, печатном или электронном виде, проверяющий будет наводить камеру мобильного устройства на код. На устройстве сразу отобразится ссылка на портал Госуслуг, по которой надо перейти. После перехода по ссылке на мобильном устрои стве сотрудников организации отображается QR-код посетителя. Для достоверности посетителю следует показать паспорт, права или другой документ, подтверждающий его личность.

Везде предъявлять QR-код или справку надо будет на входе. В магазинах и местах общепита QR-код можно предъявлять на кассе, во время заказа или также на входе.

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