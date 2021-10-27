Мужчина с двумя ножами и молотком ворвался в автобус в Петербурге

Неадекватный петербуржец ворвался в автобус с ножами и молотком,а потом погиб. Фото: vk.com/spb_today

Странная история произошла утром среды, 27 октября в Красносельском районе Петербурга. Здесь вооруженный двумя ножами и молотком мужчина ворвался в салон автобуса. Водитель остановил машину и выпустил пассажиров, после чего закрыл двери и вызвал полицию.

- Молодой мужчина молотком наносил себе удары, а ножом резал обивку сидений. По внешним признакам, он находился в состоянии наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба Главка.

Чтобы задержать агрессивного человека, сотрудники полиции пустили внутрь салона слезоточивый газ. Но мужчину это не остановило. Он головой выбил стекло и выпрыгнул наружу, ударившись головой об асфальт. После этого вскочил и попытался убежать, но его скрутили полицейские.

Они тут же вызвали медиков и оказали первую помощь пострадавшему, однако мужчина умер до приезда бригады врачей.

- По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и полученные в результате падения травмы головы, - отмечают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас место происшествия оцеплено, здесь работает следственная группа. По факту произошедшего начата проверка.

Отметим, что изначально очевидцы сообщали о якобы пешеходе, которого сбили, когда он бежал за автобусом. Но потом появились другие версии инцидента, позднее подтвержденные полицией.

- Не сбивали его. Ворвался в неадекватном состоянии с двумя ножами и молотком в автобус в 5 утра, крушил там все, полиция пустила газ, что было дальше неизвестно. В стекле - дырка. Хорошо, что никто не пострадал из обычных, нормальных людей, - пишут в соцсетях свидетели происшествия.

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