Мы не удивлены цифрой в семь миллионов: социолог о новых данных по населению Петербурга

Петербург прирастает в том числе за счет мигрантов. Но их неэффективная интеграция в общество несет серьезные риски для города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные Смольного по численности населения Петербурга в семь миллионов человек не вызвали удивления у социологов. Эксперты уже давно считают этот показатель актуальным, если не заниженным на полмиллиона.

- Меня эта цифра совсем не удивляет. Обычно мы говорим, что с учетом мигрантов в Петербурге живут от семи до семи с половиной миллионов человек. Понятно, что есть легальные мигранты и нелегальные, трудовые из других регионов России, но в общем и целом такой цифра и была, - рассказала «КП-Петербург» доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова. - Сейчас в условиях пандемии количество мигрантов снизилось, но на начало 2020 года в Петербурге жили от 700 тысяч до двух миллионов приезжих из СНГ.

При этом, официально, по данным Смольного на тот же период 2019-2020 годов, в городе числилось 5,4 миллиона человек. Разность в бумажных и реальных показателях в итоге приводит к проблемам, в том числе нехватке социальных объектов, таких как детские сады, школы, поликлиники.

- Изменения в структуре организации управления системами образования и здравоохранения назрели давно. В Пушкинском районе, например, построили огромный город, а детских садов не хватает. Я живу в Кировском районе уже 20 лет. За это время введено огромное количество жилья, но ни одной новой поликлиники. Конечно, это вызывает социальное напряжение, - считает эксперт.

Нехватка детсадов приводит к тому, что молодая мама не может пойти работать, приходится сидеть дома с ребенком. В семьях возникают конфликты, в том числе из-за денег. Скандалы ведут к разводам, семьи распадаются, рождаемость не растет.

И миграция только усиливает проблему. Как ни крути, но у приезжих своя культура, многие живут в городе нелегально, боятся обращаться за медпомощью или в полицию, работают в тяжелых условиях без защиты своих прав. К детям приезжих далеко не всегда относятся благожелательно - родители считают, что те занимают места петербуржцев, а сами мигранты чувствуют, что их не принимает общество.

- Есть случаи, что родители возили детей в центр города, так как на окраинах их не принимали в школы. Или дразнили, так как дети иностранцев плохо говорят по-русски. Неэффективная интеграция приезжих в общество несет существенные риски и этим надо серьезно заниматься. Работа идет, но все же недостаточная, - отметила Ольга Безрукова.