Почему суд спустя полтора года выпустил из СИЗО Марину Кохал, обвиняемую в убийстве рэпера Энди Картрайта

Марина Кохал выходит из СИЗО Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге дело жены рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, расчленившей мужа, приняло неожиданный оборот. Спустя полтора года, проведенных в СИЗО, вдова музыканта выходит на свободу. Следствию удавалось ее удерживать под стражей с июля 2020 года. Силовики считали, что Марина Кохал убила своего мужа из-за ревности. Долгое время музыкант встречался с любовницей, с которой вел довольно откровенную переписку. На допросе новая пассия рэпера даже заявила, что тот планировал уйти из семьи. Но его сдерживал ребенок. Якобы, услышав о расставании, Марина трясла сыном перед мужем и кричала: "Скажи о своем уходе ему!".

Сама же Марина Кохал все эти долгие месяцы стояла на своем: в день смерти мужа у них была ссора из-за того, что она не дала супругу опохмелиться. Однако позже они помирились. Она принесла ему обед в комнату и ушла, чтобы не мешать писать новый трек. После этого она нашла Энди Картрайта мертвым. А рядом с ним лежал шприц. Кохал сочла, что муж скончался от передозировки наркотиками, но решила сохранить его честное имя и скрыть от поклонников неприглядную кончину музыканта. Именно поэтому она расчленила тело и хотела избавиться от него, а позже сообщить обо всем в полицию.

Марина Кохал отрицает вину Фото: СОЦСЕТИ

За время следствия было выдвинуто множество версий способа убийства Картрайта. Сначала говорилось о том, что Марина отравила мужа препаратом для диабетиков. У него на руке нашли след, который обвинение трактовало как инъекцию. Сама Кохал сказала, что уколола мужа иголкой, чтобы проверить - жив ли он.

Позже следствие сочло, что мог быть удар в живот ножом. Сейчас появилась новая версия удушения Картрайта. Тем не менее, ни одна из экспертиз так и не смогла установить точную причину смерта рэпера. Как говорит обвинение - все дело в том, что супруга постирала органы мужа в стиральной машине и скрыла следы преступления.

Картрайта расчленили в квартире на Невском Фото: СОЦСЕТИ

В СИЗО Кохал провела полтора года. За это время следствие не раз пыталось получить от нее признание. Сначала под арест хотели отправить и мать Марины, но этого не получилось. Потом ребенка Кохал держали в детском доме, но даже это не помогло. Суд постановил отдать мальчика сестре Марины. И теперь следствие не смогло в суде в очередной раз доказать, почему Кохал нужно держать под стражей. Судя по объяснению суда, у представителей Фемиды кончилось терпение.

- Суд следствию отказал. Основания отпали, - сухо сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи.

Марину Кохал выпустили из-под стражи в зале суда 27 октября 2021 года.

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