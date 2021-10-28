Оплата нерабочих дней в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: Будет ли зарплата в двойном размере

Как будут оплачиваться нерабочие дни в Петербурге с 30 октября по 7 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 октября по 7 ноября в Северной столице объявлен локдаун. Почти все заведения закрываются. Несмотря на это, органы власти и предприятия могут продолжить работу с привлечением некоторых сотрудников, если это требуется. Рассказываем, как будет проходить оплата нерабочих дней в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года, положена ли во все дни двойная ставка и получат ли зарплату те, кто будет отдыхать.

ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Так как 4 ноября является праздничным днем, а 5 ноября тоже официальным выходным, перенесенным с майских праздников, то рабочими днями на неделе должны были быть 1, 2 и 3 ноября.

Согласно указу президента №595, который базируется на статье 112 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан сохранить заработную плату всем своим сотрудникам, которые будут находиться в непродолжительном отдыхе в связи с введением локдауна. Согласно ТК РФ за период с 1 по 3 ноября работник должен получить ту зарплату, которая была бы ему начислена в обычные рабочие дни. Так, как он отработал бы полный рабочий день или выполнил норму труда при сдельной оплате.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ

Если же сотрудник продолжит работу даже во время локдауна, то зарплата ему, разумеется, тоже положена. За работу в нерабочие дни с 1 по 3 ноября работник получит зарплату в обычном размере. Доплата за эти дни не полагается, только на усмотрение самого работодателя.

В случае же, если сотрудник будет работать и в выходные дни: 30, 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября ему должны выплатить зарплату в двойном размере либо предоставить дополнительные дни отдыха.

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