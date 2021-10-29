Смольный подаст заявление в полицию из-за фейка о повышении цен на проезд в транспорте на время нерабочих дней в Петербурге

Смольный недоволен фейком о повышении цен на проезд в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за шуточной новости юмористического издания «ИА «Панорама», в котором говорилось о 5- и 10-кратном повышении цен на проезд в городском общественном транспорте на время нерабочего периода с 30 октября по 7 ноября.

- Люди, которые распространяют такие слухи, - это самые настоящие подонки. Они пугают, создают страх у людей. Вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие-то шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением, - заявил Беглов в эфире телеканала «78».

Напомним, что в «новости», вышедшей на сайте «Панорамы» 24 октября, сразу после постановления Смольного о введении жестких ограничений в городе, сообщалось о резком повышении цен на проезд ради снижения заболеваемости.

- К сожалению, темпы вакцинации у нас крайне низкие, из-за этого мы видим кратный рост заболеваемости. Поэтому я принял решение ввести максимально жесткие ограничения в Петербурге на первую неделю ноября. Мы закрываем кафе, фитнес-клубы и временно повышаем цены на общественный транспорт. С 30 октября по 7 ноября стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе составит 250 рублей, а на метро – 550 рублей. Действие всех проездных на этот период будет приостановлено. Надеюсь, это послужит дополнительным стимулом для петербуржцев и гостей города оставаться дома, - говорилось в якобы заявлении губернатора.

Власти Петербурга намерены обратиться в полицию из-а фейка. Фото: скрин сайта ИД "Панорама"

Это сообщение начло рассылаться по соцсетям пользователями и властям города пришлось в срочном порядке опровергать «новость».

- Вчера вечером в СМИ и социальных сетях начал распространяться слух: в выходные дни проезд в метрополитене подорожает в 10 раз, в наземном транспорте – в 5 раз. Такая «новость» вызвала справедливое негодование у петербуржцев. Это фейк! - написал на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Максим Соколов. - Тарифы были определены в прошлом году – они остаются прежними! Официально заявляю: стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте не изменится.

Единственное изменение, которое коснулось транспорта в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, то метро, автобусы, трамваи и троллейбусы переводятся в график выходного дня.

При этом власти действительно заявляли о надежде на снижение пассажиропотока в транспорте на нерабочие дни для разрыва цепочки заболеваемости.

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