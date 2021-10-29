Александр Бельский: «Мы недостаточно понимаем, как ведет себя вирус»

Александр Бельский отметил, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлиться намного дольше, чем мы все рассчитываем, и даже сохраниться на Новый год и Рождество. Об этом в пятницу, 29 октября, в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- У нас, к сожалению, пока нет четкого понимания того, каким образом ведет себя этот новый вирус, мы не можем сравнить текущую панжемию ни с какими другими, - констатировал политик. - Я смотрел графики, например, испанки, и они совершенно иные. Да, мы видим, что есть волны, мы понимаем, как с ними бороться, но пока нет лекарства, все, что нам остается - прививать население.

Александр Бельский отметил также, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом.

- Сейчас мы видим, что те города и страны, где большая часть населения привита, живут и чувствуют себя вполне комфортно, а власти не вводят там никаких дополнительных ограничений, не закрывают общественные места и не устраивают локдауны, - объяснил спикер Заксобрания.

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказывала о том, как будет жить город во время "мини-локдауна". Его объявят совсем скоро - "московский сценарий" заработает в Северной столице в субботу, 30 октября.