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Общество29 октября 2021 11:25

Александр Бельский: «Мы недостаточно понимаем, как ведет себя вирус»

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявил, что локдаун и QR-коды могут сохраниться на Новый год и Рождество
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Александр Бельский отметил, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом.

Александр Бельский отметил, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлиться намного дольше, чем мы все рассчитываем, и даже сохраниться на Новый год и Рождество. Об этом в пятницу, 29 октября, в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

- У нас, к сожалению, пока нет четкого понимания того, каким образом ведет себя этот новый вирус, мы не можем сравнить текущую панжемию ни с какими другими, - констатировал политик. - Я смотрел графики, например, испанки, и они совершенно иные. Да, мы видим, что есть волны, мы понимаем, как с ними бороться, но пока нет лекарства, все, что нам остается - прививать население.

Александр Бельский отметил также, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом.

- Сейчас мы видим, что те города и страны, где большая часть населения привита, живут и чувствуют себя вполне комфортно, а власти не вводят там никаких дополнительных ограничений, не закрывают общественные места и не устраивают локдауны, - объяснил спикер Заксобрания.

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" рассказывала о том, как будет жить город во время "мини-локдауна". Его объявят совсем скоро - "московский сценарий" заработает в Северной столице в субботу, 30 октября.

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