Волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем добралась до Петербурга

Волна смертельных отравлений паленым алкоголем дошла до Петербурга / Фото: Прокуратура СПб

До Санкт-Петербурга добралась волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем. Пока что в Северной столице зафиксирован только первый случай. Однако подобных смертей по стране уже порядка 60. Город на Неве стал третьим регионом, где произошел летальный исход от паленого спирта. Причем, сама паленка продается под видом известных марок. Об этом 29 октября 2021 года рассказали в прокуратуре города.

- В результате употребления алкоголя на основе метилового спирта, который продавался под видом известной марки производителя, 28 июля 2021 года в медицинском учреждении скончалась жительница Петербурга, - рассказали в прокуратуре.

По данному делу уже задержан организатор подпольного производства. Им оказался 27-летний гражданин из ближнего зарубежья. Следствие установило, что мужчина занимался изготовлением суррогатного алкоголя на основе метилового спирта в период с января по июль 2021 года. Сам подпольный цех находится в производственно-складском помещении на территории Пушкинского района. Все бутылки он оклеивал этикетками известных марок и незаконно продавал в городе.

Цех по производству суррогата / Фото: Прокуратура СПб

Обвиняемого уже отправили под суд. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, что волна смертельных отравлений паленым алкоголем началась с Екатеринбурга. Там скончались более 20 человек. В Оренбуржье произошло 35 смертельных случаев. Еще три человека кончались в Кургане и один в Москве.

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