Смольный расширил список магазинов и учреждений, которые смогут работать во время локдауна в Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года

В Петербурге расширен список магазинов и учреждений, которые смогут работать во время нерабочих дней Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга расширило список магазинов и организаций, которые смогут продолжить работу во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных 29 октября. Так, список пополнили цветочные магазины, шиномонтажки и газетные киоски.

- В период локдауна в Петербурга смогут работать станции технического обслуживания автомобилеи , в том числе осуществляющих шиномонтаж, предприятия, оказывающие финансовые услуги - банки, ломбарды, микрофинансовые организации, - говорится в постановлении правительства.

Также будут работать торговые автоматы, линзоматы, газетные киоски. Кроме того, магазины, которые расположены вне торговых центров смогут работать при условии прекращения допуска посетителей в торговые залы.

Кафе, рестораны и бары в отелях, гостиницах и хостелах смогут работать с 6:00 до 23:00 при условии, что в них будут находиться только постояльцы.

Разрешена работа табачных магазинов, цветочных, канцелярских магазинов, также тех, которые продают автомобильные запчасти, очки и контактные линзы.

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