Петербург может справиться с четвертой волной коронавируса к 15 декабря

Петербург на данный момент уже вышел на плато по госпитализациям - но для того, чтобы закрепить упех, надо пережить мини-локдаун с 30 октября по 7 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица может преодолеть четвертую волну коронавируса уже к 15 декабря. Об этом в пятницу, 28 октября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

- Наше мнение – мы примерно в последние полторы-две недели уже стоит по плато по количеству госпитализаций, - констатировал Андрей Сарана. – Оно колеблется – плюс-минус 50 – но таких резких вспышек, как во время первой волны, когда в день прибавлялось по 20-30 % госпитализируемых разом, не наблюдается.

Единственный надежный способ прекратить эпидемию - уверенно высокие темпы вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Андрея Сараны, с учетом динамики предыдущих волн можно ожидать, что период выхода на плато и последующего снижения заболеваемости занимает примерно три-четыре месяца.

- Если «прирастать» мы начали где-то в конце августа-начале сентября, то уже совсем скоро, в ноябре, мы должны «покатиться вниз», - объяснил первый заместитель. – И где-то к 15 декабря уже выйти на стабилизацию ситуации, снизить темпы заболеваемости и госпитализации и спокойно отметить Новый год. Поэтому, собственно, мы сейчас и не перепрофилируем новые станционары – есть обоснованная уверенность, что имеющегося количества инфекционных коек нам хватит, чтобы продержаться.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как Петербург будет жить во время «мини-локдауна» с 30 октября по 7 ноября: что в городе будет закрыто, а что, наоборот, останется работать.