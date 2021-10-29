«Не пишите мне гадости, я же ведьма»: Жители Петербурга накинулись на модель за фото в трусах у Исаакиевского собора

Петербуржцы атаковали в соцсетях модель, сфотографировавшуюся в трусах на фоне Исаакиевского собора. Фото: instagram.com/vftdy

Жители Петербурга возмутились моделью в трусах у Исаакиевского собора. Некоторые усмотрели в пикантной фотографии оскорбление чувств верующих и требуют наказать женщину, как это сделали в Москве – блогера и его подругу посадили на 10 месяцев колонии за непристойный снимок возле собора Василия Блаженного. Правда, в случае Петербурга отдельные заступники дамы возразили – мол, Исаакий стал обычным музеем и его никак не опорочить.

Как выяснила «КП-Петербург», модель Ирина Волкова давно зарабатывает на интимных публикациях. В «Инстаграмме» у нее почти 4 тысячи подписчиков, а для самых преданных поклонников она создала платный бот в «Телеграмме». В блоге женщина рассказывает интимные подробности из жизни и щедро делится откровенными видео и фотографиями. Вот маленький пример того, как Ирина проводит будни в Северной столице.

Женщина закрыла свои соцсети из-за травли в Сети. Фото: instagram.com/vftdy

- Выпила пива (литр) и два бокала вина красного. Много сплетен… Даже бывшему черканула,а он что-то (ватно мычал), не удалила переписку (обычно удаляла...), перечитала... Посмеялась, еще раз убедилась, правильно, что ушла от него. Самочувствие кайф. Не бухайте! Выпивайте! Мчу домой обнимать семью и качать жопу, - пишет модель 8 июля.

Примечательно, что Ирине удается совмещать такой дерзкий образ жизни с семейным – женщина воспитывает сына-школьника. Судя по публикациям в соцсетях, мать с ребенком являются лучшими друзьями и часто проводят свободное время вместе. После появления публикаций с травлей в соцсетях модель открестилась от комментариев журналистам, но хладнокровно обратилась к ненавистникам.

Ирина воспитывает сына. Судя по всему, он знает о методе заработка матери и принял ее такой, какая она есть. Фото: instagram.com/vftdy

- Мои люди всегда со мной. Жизнь одна, кайфуйте. Нервы иду лечить пивом и пиццей. Я очень злюсь на людей за то, что они такие мерзкие. Мне стыдно за них. Вы же понимаете, что все, что вы мне желаете, эта и будет ваша учесть. Я же ведьма. Не пишите мне гадости, это не выгодно вам, - обратилась модель к хейтерам.

Чем закончится история – покажет время. «КП-Петербург» обратилась с вопросом в пресс-службу Исаакиевского собора, будет ли учреждение как-то реагировать на скандал.

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