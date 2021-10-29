В Исаакиевском соборе прокомментировали скандал с откровенной фотографией модели на фоне музея

В Исаакиевском соборе прокомментировали скандал с откровенной фотосессией модели. Фото: СОЦСЕТИ

Пресс-служба Исаакиевского собора прокомментировала «КП-Петербург» скандал, вызванный откровенной фотографией модели на фоне музея. Напомним, жители Северной столицы возмутились тем, что женщина позировала в трусах на фоне культурной реликвии.

Сама модель достаточно хладнокровно отнеслась к травле в Сети, но все же закрыла аккаунты, устав от ненавистников. Противники такой фотосессии усмотрели в ней оскорбление чувств верующих, по этой статьей УК РФ в Москве уже успели осудить блогера и его раскованную подругу, позировавших возле собора Василия Блаженного. В Исаакие ознакомились со скандалом, но сообщили, что не будут жаловаться в правоохранительные органы.

- Мы не можем управлять стритрейсерами, дорожным движением и тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей! Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы! – ответили «КП-Петербург» в Исаакиевском соборе.