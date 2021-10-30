Уголовное дело возбудили на девушку за фото в трусах у Исаакиевского собора в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело на девушку за снимок в трусах на фоне Исаакиевского собора Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на девушку за снимок в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом в комитете сообщили 30 октября 2021 года. Девушку привлекли по статье 148 УК РФ - публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

- Подозреваемая, находясь у православного храма Исаакиевский собор, действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела. После этого она распространила снимки в интернете через мессенджеры, - заявили в комитете.

Скандал разразился из-за этого снимка Фото: СОЦСЕТИ

На данный момент следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении петербурженки, а также предъявления ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что по статье девушке грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до двухсот сорока часов, либо до года принудительных работ, либо же лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что фотографии барышни с обнаженной пятой точкой в стрингах разлетелись в социальных сетях и вызвали бурю недовольства горожан. После чего девушку задержала полиция. В Москве блогер и его девушка за подобную фотографию получили по 10 месяцев лишения свободы.

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