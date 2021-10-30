Полиция задержала девушку за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора в Петербурге

В Петербурге задержали девушку за фото в трусах на фоне Исаакиевского собора Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку за фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом "КП-Петербург" сообщили 30 октября 2021 года в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области. Снимок несколько дней назад вызвал настоящий скандал в социальных сетях. На фотографии девушка сидит спиной к камере, приподняв платье и оголив "пятую" точку в стрингах.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность неизвестной, которая предположительно участвовала в сьемке провокационного видео-ролика на фоне Исаакиевского собора. Ею оказалась 31–летняя местная жительница. В настоящее время она передана в следственные органы, - рассказали в полиции.

Откровенная фотография на фоне храма мгновенно облетела социальные сети. Возмущенные жители города стали требовать, чтобы барышню немедленно наказали за оскорбление чувств верующих. В самом Исаакиевском соборе на скандальное фото заявили, что не могут управлять тем, что происходит за его пределами.

В своих соцсетях девушка часто выкладывает обнаженные и провокационные снимки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы музей! Мы занимаемся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов материальной и духовной культуры, а также просветительской, издательской и популяризаторской деятельностью, реставрацией и прочим. Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы, - ответили в пресс-службе Исаакия.

Как выяснила "КП", на снимке модель Ирина Волкова, которая давно зарабатывает в социальных сетях на интимных публикациях. Помимо этого, она еще воспитывает сына-школьника. Судя по публикациям в соцсетях, мать с ребенком являются лучшими друзьями и часто проводят свободное время вместе.

Напомним, что за подобный снимок в Москве на фоне собора Василия Блаженного осудили блогера с его подругу. Молодых людей осудили по статье об оскорблении чувств верующих и отправили за решетку на 10 месяцев.

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