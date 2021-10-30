Новые правила покупки одежды, «запрещенная» косметика и разоренные фудкорты: Что происходит в торговых центрах Петербурга в первый день локдауна

Торговые центры Петербурга ушли на локдаун с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург в субботу, 30 октября 2021 года, пришел локдаун. Закрылись фитнес-центры и кинотеатры, рестораны и бары, а самое главное – магазины и, частично, торговые центры. Наверное, первый и главный вопрос, которым задаются сейчас если и не все петербуржцы, то по крайней мере большая часть: что вообще сейчас можно, а чего нельзя купить? Отвечаем: купить можно практически все. Вопрос лишь в том, на какие ухищрения для этого придется пойти.

ЗАЯВЛЕНИЕ - СЕЙЧАС, ДЕНЬГИ - ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Возьмем, например, магазины одежды и обуви. Формально ни то, ни то не относится к товарам первой необходимости. Но владельцы магазинов – причем как маленьких и скромных, так и вполне себе серьезных сетевых – призадумались и разработали вот какую схему: превратили свои торговые точки в пункты выдачи заказов.

Магазины одежды превратились в пункты выдачи интернет-заказов. С довольно странной схемой работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы сейчас заходите на наш официальный сайт, выбираете товар, оплачиваете, а мы потом вам его приносим, - объяснила нам в одном из магазинов усталая девушка за прилавком, перетянутым красно-белой полосатой лентой. – Дома меряете, смотрите, если что-то не подошло – приходите опять сюда и оформляете заявление на возврат. Только смотрите – возврат будет, когда закончится локдаун и плюс еще четырнадцать дней.

Белая бумага справа маскирует стеллажи с косметикой. Их спрятали, чтобы соблюсти требование о минимум 30 % товаров первой необходимости в ассортименте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То есть, до покупки посмотреть на кофточку или ботинки «вживую», пощупать их, оценить фасон и качество, наконец, просто померить не получится – все только постфактум. Мы тщетно пытались упросить девушку показать поближе «вон ту куртку», висевшую на вешалке в глубине торгового зала. Но девушка только качала головой – нельзя. Иначе – проверка, Роспотребнадзор, штраф, отзыв QR-кода, закрытие.

Практически пустые торговые центры в Петербурге можно наблюдать исключительно редко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, кто ищет, тот найдет. В другом магазине (что интересно – в том же ТЦ и практически напротив) правила оказались другими: выбираешь, заказываешь, меряешь – прямо тут, в коридоре – и если все подошло, оплачиваешь. Нам даже дали потрогать две куртки на выбор – но только из рук продавца и через заградительную ленту. И тут же предупредили: такая система – риск для обеих сторон, так делать нельзя, это просто покупателям идут навстречу.

Чуть легче дышится в условиях локдауна магазинам косметики. Они выезжают за счет товаров первой необходимости – антисептиков, мыла, зубной пасты и так далее. Все остальное – помады, туши, кремы, лаки и прочее – либо вовсе убирается с глаз долой, либо отгораживается все теми же предупредительными полосатыми ленточками (как вариант – витрины просто занавешиваются бумагой или тканью). Только если в одних местах торговля идет честно, то в других… ну, в России же живем, да? Значит, договоримся.

Детские магазины временно прекратили торговлю игрушками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы выбирайте, выбирайте, - ненавязчиво подтолкнула нас к затянутому красно-белым полиэтиленом столику с помадами продавец-консультант одного бутика. Что удивительно, не заштатного, а крупного сетевого и всем хорошо знакомого – мы просто не будем указывать название, чтобы не делать ему лишнюю рекламу. – Если что-то понравится – мы вам на кассу вынесем.

- Но так же вроде… нельзя?.. – аккуратно осведомились мы.

Женщина в ответ молча пожала плечами и благодушно улыбнулась. Дальше тему решили не развивать - все и так понятно.

Косметика оказалась под запретом - но о продаже "запрещенки" всегда можно попробовать договориться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По такому же принципу, кстати, решили жить и магазины детских товаров. Всякие бутылочки, соски, распашонки, ползунки, коляски, смеси – это пожалуйста, а вот игрушки, конструкторы и прочее уже не купить.

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА И АНТИСЕПТИК ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ

Ну а кое-где и вовсе проворачивают такие схемы, что просто диву даешься. В Гостином дворе, например, нас втянули в целую шпионскую историю, закрученную вокруг… покупки часов.

Следите за руками:

Есть магазин часов. Часы – не товар первой необходимости, поэтому магазин должен быть закрыт. И формально он действительно закрыт – торговый зал и коридор разделяет все та же уже примелькавшаяся сигнальная лента. Ну, а не формально…

- Вы мне скажите, какая модель заинтересовала, и идите во-о-о-он туда, дальше, в отдел с шахматами, - вполголоса проинструктировала нас женщина-продавец. – Я вам ее принесу. Там померяете, и оформим покупочку.

Одна из "коронавирусных" уловок - специально организованный уголок с товарами первой необходимости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему с шахматами, спросите вы? А все очень просто. Отдел шахмат и магазин часов скооперировались. Один из стеллажей освободили от настольных игр и набросали туда всякой нужной в хозяйстве мелочевки: бумажных салфеток, антисептиков, туалетной бумаги, поставили бутылочку жидкого мыла и средства для мытья посуды. Получается что - требование о 30 % товаров первой необходимости в ассортименте соблюдено? Соблюдено. А уж как там между собой сочетаются шахматы и туалетная бумага – никого не волнует. И вот в этой вот «чистой зоне», как ее называют сами продавцы, происходят тайные манипуляции с примеркой и продажей наручных часов. Все полушепотом, с оглядкой через плечо, сами часы приносят в глубокой корзинке, чтобы их не было видно – ей-богу, чувствуешь себя так, будто ты иностранный разведчик и принимаешь шифровку от тайного связного. Но абсурд абсурдом, а вообще-то такая подмена товаров, как нам позже объяснили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга – старый трюк, изобретенный еще в смутные времена первого локдауна. И да, это незаконно – несмотря на все свои старания продавец может нарваться на штраф, потому что название магазина и его предназначение должны соответствовать ассортименту.

Есть на улице в промозглом петербургском октябре (без пяти минут ноябре) - то еще удовольствие. Но выбора не осталось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШТРАФЫ ЗА ЕДУ И ПОЛУПУСТЫЕ РЫНКИ

Идем дальше. Как там дела на фудкортах? Все печально, все закрыто. В «Галерее», например, в ресторанном дворике мало того, что все оплели полосатой лентой (от нее в какой-то момент уже начало рябить в глазах), так еще и сняли со столиков столешницы, оставив лишь голые металлические каркасы. Тоже, конечно, обтянутые лентой – видимо, для совсем уж непонятливых. Покупать еду навынос можно, но непосредственно есть и пить на территории торговых центров запрещено – надо выйти на улицу. За тех, кто это правило нарушает, отвечают непосредственно работники фудкорта. В одном из ТЦ, как нам удалось узнать, даже ввели за каждого упущенного из виду едока специальный штраф - сто долларов с заведения. Суровые времена – суровые меры. И это при том, что сами работники «едален» уже настроились на падение за следующую неделю в глубокий минус.

На фудкортах не только вся затянули сигнальной лентой, но и частично демонтировали столики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Только все равно не все понимают, - посетовал нам охранник на фудкорте. Мы неосторожно порадовались за него вслух – сказали, что раз народу в ТЦ меньше, то и работы будет меньше – и мужчину словно прорвало. – Скандалят, ругаются, кричат «а почему это я должен вниз спускаться и внизу кушать?!». До драк пока не доходило, но я вас уверяю – это вопрос времени. У охранников сейчас несмотря на то, что все закрыто, работы в три раза больше стало. Нет, я все понимаю, от голода у человека всегда в голове что-то делается, но зачем на конфликт-то идти?..

Так выглядит безлюдный фудкорт. Ну, во-первых, это красиво... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, что удивительно, в первый день локдауна обошлось без толкучки на рынках. Уныло и пустовато выглядел, в частности, Апраксин двор – хотя мы ожидали, что народ, столкнувшись с громоздкой и непонятной системой покупки вещей в магазинах, первым делом отправится именно туда.

- Никак торговля не изменилась, - пожаловались нам продавцы. – Даже хуже стало. Люди ходят, смотрят, но никто ничего не берет. Может, денег нет. Может, суббота, все отдыхают. Завтра посмотрим, что как.

На рынках, вопреки ожиданиям, ажиотажа нет - людно, как и всегда, но без толкучки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целом, первый день локдауна в Петербурге оказался скорее «пристрелочным» - ничего не понятно, все в смятении и как-то пытаются приспособиться к новым условиям. Ждем, пока все устаканится – и не забываем вакцинироваться. Иначе наступивший хаос затянется надолго.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вместе с локдауном в Петербург аккуратно, ощупкой, на полшажочка зашел и режим QR-кодов. Пока что их требуют только в музеях и театрах, и выглядит это… странно.

Вдобавок ко всему прочему в Петербурге заработал режим QR-кодов - но пока только для музеев и театров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так, например, в первый день всеобщего карантина жители и гости города дружно отправились штурмовать Кунсткамеру – еще утром там выстроилась огромная очередь, продержавшаяся практически в прежних границах до самого вечера. У каждого желающего прикоснуться к истории (кроме, конечно, детей до 18 лет) просили QR-код… и почему-то назвать инициалы. Дополнительного паспортного контроля, который обещал Смольный, не было – в результате, например, автор этих строк получил добро на вход, предъявив в качестве эксперимента код одного из коллег. Что это – надежда на авось или на то, что все в итоге спишется на неизбежные «ошибки первого дня», увы, неизвестно.

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