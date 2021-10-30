Танцы на барных стойках и очереди в ночные клубы: Как бары и рестораны Петербурга прогуляли начало локдауна

Несмотря на начало локдауна, ночная жизнь в Петербурге 30 октября била ключом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ровно в полночь, 30 октября, в Петербурге пробил час «икс». Теперь официально – добро пожаловать в новый, уже второй по счету локдаун. В первые его минуты корреспонденты «Комсомолки» отправились в рейд по барам и ночным клубам Северной столицы, чтобы посмотреть – нет, не «будут ли они нарушать постановление Смольного», а как именно они будут это делать. Реальность превзошла все ожидания: если в прошлом году между питейными заведениями и городской властью шла война партизанская, то в этот раз воевать, похоже, решили в открытую.

БАР ОТКРЫТ ДО УТРА

Перед тем, как пойти по барам, автор этих строк решил сыграть под дурачка – подошел к шумной компании молодых людей, тусовавшихся вблизи Гостиного двора и спросил, где тут неподалеку можно нормально выпить. Часы на башне Городской думы показывали 23:30.

Кадр из кальянной, куда пришла проверка: сотрудники сразу бросились мыть посуду, которой в раковине скопилась целая гора. Но подно, слишком поздно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ты на Думскую иди, - просветили меня ребята. – До башни и налево. Та улица такая, и с двух сторон – бары, бары. На любой вкус.

- Так через полчаса же все закроется? Разве нет? Ну, Смольный писал…

- Ты дебил? – удивленно воззрилась на меня компания. – На заборе тоже пишут. Иди, иди. Там все будет.

Я дождался у метро фотографа и пошел. И там все было.

В общем, локдаун петербургские бары прогуляли. В прямом и переносном смысле. Причем прогуляли с размахом. Если на той же улице Рубинштейна в прошлом году с наступлением «часа икс» разливайки всех калибров дружно уходили в подполье – вывешивали на окнах черные шторы, запирали двери и выдумывали разные условные стуки на случай прихода проверки – то на Думской безудержное веселье в этот раз даже и не думали скрывать. В ночь 30 октября там не закрылось примерно ничего. Те же толпы, те же сияющие вывески, та же грохочущая музыка. Кого-то рвет, кого-то возят лицом по брусчатке, кто-то зазывает: «девочки, у нас прекрасные девочки!». Карантин? Какой такой карантин?..

Многие знали о том, что в полночь начнется локдаун, и шли в бары и клубы, чтобы нагуляться впрок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Бар работает до утра, - с готовностью заверили нас вышибалы в одном из заведений. А услышав, что мы-де опасаемся локдауна, посмотрели, как на дураков. – Локдаун завтра. А сегодня можно гулять.

На часах меж тем была уже половина первого ночи. То есть, «завтра» полчаса как наступило – но работники разливаек то ли сами косили под дураков, то ли на самом деле верили, что новый день начинается не в полночь, а лишь с восходом солнца.

Вообще, изначально мы думали, что будем куда-то проникать, выводить кого-то на разговор, прикидываясь обычными посетителями – словом, схема работы представлялась такой же, как в прошлом году. Но тут даже проникать никуда не пришлось – все двери и так оказались распахнуты настежь. Даже как-то… обидно, что ли.

Многие о локдауне, как выяснилось, вообще ничего не знали - хотя как можно не узнать о том, о чем весь Петербург говорил как минимум всю последнюю неделю, решительно непонятно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Значит так, - принялся инструктировать нас квадратный вышибала на входе в один из баров. – У нас работают девочки. Девочек руками не трогать – они для красоты. Это ясно?

- Ясно, - кивнули мы. – А точно можно зайти? А вдруг проверка?

В ответ наш собеседник только усмехнулся. Как говорится, вместо тысячи слов.

Самое интересное, к слову, что в конце улицы стояло сразу два полицейских микроавтобуса. Дюжие парни в черной униформе ходили туда-сюда, временами выхватывали из толпы кого-нибудь особо подозрительного и, обыскав на предмет оружия или наркотиков, отпускали с миром. На наш вопрос, что происходит, служивые отвечали: регулярные рейды. Оказывается, специальный отряд ППС стоит на Думской каждый вечер – на случай, если кто-то допьется до членовредительства, или какая-нибудь гулянка разрастется до общественно опасных масштабов. А вот разгонять несанкционированные толпы полиция – по крайней мере, конкретно эта – не уполномочена. «Не было распоряжения, - пожимали бойцы плечами в ответ на все наши расспросы. – В бар? Ну, идите, мы-то тут при чем?..»

На часах – час ночи.

Присмотритесь и решите загадку: как много на картинке людей в масках, и достаточная ли между ними дистанция? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«МЫ ДЛЯ ЧЕГО ВООБЩЕ ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ?!»

Впрочем, одной лишь Думской ночная вакханалия, конечно, не ограничилась. На бывшем Конюшенном дворе вблизи Спаса на Крови активно справляли Хэллоуин. Здесь, за железными воротами, разместилось сразу несколько баров – один другого громче – и к каждому после полуночи выстроилась гигантская, человек на 300, очередь. Но большого веселья не вышло: не успел рогатый и разрисованный под демонов народ как следует разойтись, на подходе к одной из разливаек внезапно замаячили полицейские фуражки, красные мундиры Роспотребнадзора и нашивки «комитет по контролю за имуществом». Конечно же, Смольный внеплановый разгул нечисти предвидел – его уполномоченные экзорцисты патрулируют улицы Петербурга регулярно, и ночь с 29 на 30 не стала исключением.

Как только в баре погасили музыку и объявили конец культурной программы, столпившийся внутри народ резко засобирался на выход. В дверях образовалась пробка – и не рассасывалась потом добрых полчаса, настолько много оказалось внутри желающих гульнуть, как в последний раз.

- Дяденьки все закрывают… - вздохнула рядом с нами девушка с пластмассовыми рожками на макушке.

- Плохие дяденьки, да? – участливо осведомились мы.

- Да сволочи! – неожиданно взвилась тусовщица. – Мы с подружками только зашли! Пятьсот рублей отдали! Последние! Мы, между прочим, вакцинированные, у нас и куар-коды есть! Что вообще за беспредел творится?!

Роспотребнадзор, полиция и комитет по контролю за имуществом явно знают волшебное слово: стоит им прийти в ресторан или бар, как у сотрудников тут же откуда ни возьмись появляются медицинские маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Про «беспредел» вообще говорили многие. Народ недоумевал: почему в метро ездить можно, на работу ходить можно, а в бары внезапно нельзя? «Мы для чего вообще вакцинировались?!» - то и дело раздавались из толпы возмущенные выкрики. Ответ напрашивался сам собой – очевидно, для того, чтобы накидаться под разухабистое «техно». Оценить эту мотивацию предлагаем вам состоятельно.

А можно и еще проще.

Выловили мы в толпе юношу-студента. Спросили по-человечески, искренне – ну как так? Ну ковид, эпидемия, врачи в больницах загибаются – ну почему бы не пересидеть, неужели алкоголь и танцы важнее?

Юноша долго не думал.

- Это Россия, братан, - пожал он плечами. – Здесь всем на все п****. Вот и мне тоже.

Зато мотивация самих владельцев разливаек и ночных клубов прослеживается без проблем. С приходом проверки из злосчастного бара на Конюшенной площади выдавило никак не меньше 300 человек. Еще столько же, если не больше, в этот момент дожидалось своей очереди на улице. Если с каждого, да по 500 рублей только за вход – это получается 300 000. Минимум. Как раз хватит, чтобы отбить штраф за нарушение «антиковидного» постановления. А что касается отзыва QR-кода и приостановки деятельности, то тут дорожка давно уже проторена легендарными «диссидентскими» барами с улицы Рубинштейна – ликвидируем одно юридическое лицо, регистрируем другое – и пошли плясать по новой.

Замкнутый круг.

Проверки петербургских заведений - культурных и не очень - проводятся ежедневно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ УЗНАЛ, НЕ ОБЪЯСНИЛИ

Между делом мы попытались перекинуться парой слой с барменом. Но проходивший мимо загадочный человек в оранжевом комбинезоне, натянутом чуть ли не нос капюшоне и черной маске бросил ему: «это пресса. С прессой не разговаривать» - и паренек, уже открывший было рот, тут же его захлопнул.

- Что? – понимающе кивнули мы ему. – Первый день, да?

Бармен расплылся в улыбке.

- Ну естественно!

Про «первый день» - это такая универсальная отмазка. Куда бы ни пришла проверка – везде абсолютно все сотрудники, от барменов до поваров и уборщиц, если таковые есть в штате, работают первый день. Ничего не знают, только-только заступили на смену, а тут сразу такие потрясения, ай-яй-яй…

- Первый день, как же… - вздохнула одна из проверяющих. – Знаем мы. Некоторых по три раза застаем на одном и том же месте, и все равно - «первый день».

Кстати, вот вам тест по ходу дела: когда кончаются одни сутки и начинаются другие? Если вы ответили «в полночь», поздравляем – вы эрудированнее, чем большинство посетителей «диссидентских» баров. Когда мы говорили парням и девчонкам, что на дворе давно уже 30 октября, и постановление о локдауне вступило в силу, нам не верили. На нас обижались. С нами отчаянно спорили. И, честно, мы были бы счастливы, окажись это шуткой или даже издевкой. Но в глазах наших собеседников плескалось такое искреннее недоумение, что становилось ясно – нет, все всерьез. Причем ответы на осторожный вопрос «а когда наступит тридцатое?..» давались самые разные. «Утром». «Когда солнце встанет». И – первое место в нашем личном рейтинге – «после того, как поспишь». Больше того – многие, оказывается, знали про локдаун и шли ночью в бары и клубы специально, чтобы нагуляться «впрок» перед тем, как засесть дома на карантин.

Особенно шумно этой ночью было на Думской. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А я вообще слышал, что только с восьми утра локдаун… - озадаченно протянул один паренек с блестками на щеках.

- Это где это?

- Ну, в паблике каком-то написали… - смутился он, но тут же нашелся. – А вообще, это вы виноваты («вы» - очевидно, в смысле «СМИ», прим.ред.)! Почему вы непонятно так информацию доносите?..

НОВЫЙ ЛОКДАУН, СТАРЫЕ УЛОВКИ

К слову, пока в одном баре шла проверка, «отдыхающие»… просто перетекали в другие – соседние. Да, снова отдавая по 500 рублей за вход – вот какая у нас стальная воля, вот как сильно в нашем человеке желание пить и кутить.

К некоторым барам выстраивались гигантские очереди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотя почему это только в нашем? Вот, например, повстречалась нам на пути компания парней-латиносов. На ломаном русском с их стороны и плохом английском с нашей объяснились: оказалось, ребята приехали в Петербург из Южной Америки. Конкретно – из Бразилии.

- Бразилии?! – не на шутку удивились мы. – Так там двадцать один миллион больных! Умерших почти в три раза больше, чем в России! Ребята, ну вы-то куда?!

- А, - махнул рукой один из них – тот, что лучше всех знал русский. – Ерунда все это. Сказки.

В общем, это что-то интернациональное. Что-то, чему нам трудно подобрать объяснение.

К слову, те самые соседние бары на случай, если проверка вдруг пожалует и к ним, оперативно подготовились: перестали принимать к оплате за вход банковские карты. Это тоже старая уловка – наличные передаются из рук в руки, а на счету заведения после 00:00 оказывается пусто – вроде как никто не работал, и ничего и не было.

Все эти люди работают первый день. И ничего, что некоторых из них проверяющие встречают уже по третьему разу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая картина. Год на дворе уже новый, 2021, волна – четвертая, локдаун – второй, а «ковид-диссидентство» как цвело среди петербургских баров и ресторанов бурным цветом, так и цветет. И даже уловки почти не изменились. И надежд на то, что ситуация в скором времени повернет лучшему, мало.

- На самом деле у нас был период, когда мы могли обойти 50 заведений и найти нарушения только, скажем, в двух, - рассказали нам проверяющие. – И вроде как все пошло на спад, все со всеми договорились, бизнес и власть нашли взаимопонимание… А теперь вот опять, все заново начинается. Будем ходить, будем проверять, закрывать, опечатывать, составлять протоколы – мы, собственно, и так не прекращали этим заниматься все последние два года. Но если все будет так, как сейчас, быстро мы с четвертой волной не покончим.

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