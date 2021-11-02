Записавшихся на вакцинацию «Спутником Лайт» в Петербурге привьют «Спутником V»

Окончательное решение о том, какую вакцину назначить человеку, принимает врач. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что «Спутник Лайт» больше нельзя выбирать для первичной вакцинации, была не самой приятной, но, в общем-то, вполне ожидаемой. Непроясненным оставался лишь один вопрос – как быть с теми, кто уже успел записаться на прививку «Лайтом» вдолгую и ждал новых поставок? Ответ «КП-Петербург» дали в городском комитете по здравоохранению.

- Окончательное решение о том, какая вакцина лучше подходит для конкретного человека, принимает врач, - объяснили в пресс-службе ведомства. – Врачи, в свою очередь, не имеют права нарушать методические рекомендации минздрава, где прописаны новые условия использования «Спутника Лайт». Поэтому если у человека нет к этому показаний, в вакцинации «Спутником Лайт» ему будет отказано, а препарат заменен на «Спутник V».

Тем, кто записывался на вакцинацию "Спутником Лайт", препарат заменят на "Спутник V". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Показаний для использования однокомпонентной вакцины, напомним, осталось всего два: человек либо должен переболеть коронавирусом не менее, чем шесть месяцев назад, либо пройти первый этап вакцинации. По информации «Комсомолки», отложенная очередь на «Спутник Лайт» в Петербурге включала 35 000 человек.

Между тем специалисты объясняют: решение заменить «Спутник Лайт» на обычный двухкомпонентный «Спутник V» правильное – особенно в нынешних условиях.

- Во-первых, «Спутник Лайт», по сути, представляет собой первый компонент «Спутника V» безо всяких изменений, - рассказал «КП-Петербург» профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. – Его проще и быстрее нарабатывать, поэтому его получается больше, чем второго компонента. Кроме того, сейчас мы видим, что самый весомый эффект он дает только как бустер, доза усиления – для тех, кто уже переболел или для тех, кто уже успел вакцинироваться чем-то еще.

По словам Александра Чепурнова, решение колоть «Лайт» всем желающим, вероятнее всего, было связано с необходимостью любыми способами поднять темпы вакцинации – защитить людей от новых «волн» эпидемии и от возникновения новых штаммов. Потому что лучше привиться «чуть-чуть», чем не прививаться вообще.

По последним данным в отложенной очереди на "Спутник Лайт" стояло около 35 000 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас ситуация изменилась, - констатирует эксперт. – Дело в том, что «Спутник Лайт» построен еще на одном из первых штаммов SARS-CoV-2, уханьском. А сейчас у нас практически во всем мире, и в том числе в России, главенствует штамм «дельта» - он более заразный, лучше связывается с человеческими клетками и способен приводить к более тяжелым последствиям. Однокомпонентный «Спутник Лайт» защищает от него хуже, чем двухкомпонентный «Спутник V» - поэтому и решено было изменить подход к вакцинации.

Впрочем, концепция концепцией, а штаммы штаммами, но, пожалуй, самым тяжелым последствием всех этих перемен для народа стало то, что в разы удлинился процесс получения QR-кодов. Если после «Спутника Лайт» их выдавали сразу, то теперь придется подождать минимум 25 дней. Однако специалисты уверены: это не такая уж большая плата за возможность сохранить здоровье и жизнь.

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