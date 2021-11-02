Смольный планирует продлить нерабочие дни в Петербурге с 8 ноября

Смольный планирует продлить в Петербурге "ковидные каникулы" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге планируют продлить «ковидные каникулы» после 8 ноября. Но с некоторыми изменениями - на данный момент дома предполагается оставить бюджетников и госслужащих, а также открыть общепит, торговые центры и сферу услуг, но ограничить доступ туда QR-кодами. Об этом «Комсомолке» во вторник, 2 ноября 2021 года, рассказал информированный источник.

- Окончательного решения на этот счет пока нет, - уточнил собеседник издания. – Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий.

Сильнее всего, сообщает источник, Смольный обеспокоен двумя вещами: большим количеством петербуржцев, которые с наступлением «мини-локдауна» кинулись прочь из города – в том числе и за границу – и по-прежнему недостаточно высокими темпами вакцинации.

- К тому же у нас, зачастую, у людей наблюдается долгий разрыв между первой дозой вакцины и второй, - констатирует собеседник «КП». – В таких условиях коллективный иммунитет также не может сформироваться на нужном уровне. Все это заставляет склоняться к негативному варианту развития событий и ужесточению ограничений.

Пока что список вероятных изменений выглядит так: выходные (и, в идеале, самоизоляция) у работников бюджетной сферы и государственных служащих, сохранение самоизоляции и удаленной работы для петербуржцев категории «60+» и доступ по QR-кода в общепит, развлекательные учреждения и сферу услуг. При этом коммерческие и частные компании смогут самостоятельно решать, оставлять им сотрудников отдыхать на карантине или возвращать всех в офис.

Окончательное решение по поводу продления «ковидных каникул» будет принято уже в ближайшие дни.

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