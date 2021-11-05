«Бегала от мамы по двору и задирала девочек»: Как Ксения Собчак жила с родителями в девятиэтажке на окраине Петербурга

Анатолий Собчак обожал свою дочку Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«МОЙ ПЕРВЫЙ ДОМ»

«Улица Кустодиева, дом двадцать, квартира двадцать три - этот адрес был пришит к моей варежке, его заставляла зубрить мама, это был мой первый дом. Дом-кораблик, казавшаяся огромной трехкомнатная квартира. Родительская спальня с лоджией, гостиная с цветным телевизором и кабинет - детская комната, где большой папин стол соседствовал с моей тахтой и игрушками».

С такой нежностью телеведущая Ксения Собчак вспоминала о своей первой квартире, в которой жила с родителями практически на окраине Ленинграда. Все это было до: до того как Анатолий Собчак стал мэром города на Неве, до того как маленькую Ксюшу окружил весь политический бомонд, до того как семья стала знаменита и зажиточна. Позже Собчаки переедут на набережную реки Мойки - самый центр города, буквально несколько десятков шагов от Дворцовой площади. В соседях - чета Боярских.

Дом-кораблик из детства Ксении Собчак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но Собчак признается, что та квартира на Кустодиева - единственная, которая навсегда осталась в ее сердце. Недавно Ксения даже приезжала сюда вместе с Настей Ивлеевой. Однако в родную квартиру ее так и не пустили - никого не было дома… 5 ноября телеведущей исполнится 40 лет.

«КП» отправилась к «дому-кораблику», чтобы поговорить с соседями и узнать, какими они запомнили Собчаков.

«ВОДИЛ В ШКОЛУ ОДИН»

Девятиэтажка на Кустодиева находится в обычном спальном районе Петербурга. Это по-прежнему практически городская окраина. Дома такого типа местные называют кораблями из-за несуразно выстроенных окон, которые меньше обычных и расставлены почти впритык друг к другу, что напоминает иллюминаторы корабля. Квартира Собчаков находится на седьмом этаже. За неприметной деревянной дверью давно живет другая семья и внимания прессы не любит. Многие соседи Собчаков разъехались по другим домам, но «КП» удалось отыскать их.

- Собчаки въехали сюда, когда Людмила Нарусова была беременна Ксюшей, - вспоминает соседка Людмила Гусева. - Я помню, как они гуляли возле нашего дома. Анатолий Александрович очень чутко к жене относился. Такой интеллигентный и культурный мужчина! Потом Ксюша родилась. Что бы ни говорили, а в детстве она была очень похожа на своего отца. Представляете, всегда держала дверь взрослым в парадной, чтобы они прошли. Так ее воспитывали…

До того, как Анатолий Собчак стал мэром, семья жила на окраине Петербурга Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

У соседей противоречивые воспоминания о семье политика. Многие из них вспоминают, что Анатолий Собчак был тихим и спокойным, а его жена была полной противоположностью.

- Собчаки жили прямо надо мной. Отец очень любил Ксюшу. Он везде ходил с дочкой, носил ее на руках в буквальном смысле, - рассказала «КП» одна из соседок, пожелавшая остаться анонимной. - Он ее и в школу сам водил, один. В магазин идет - тоже с ней. Всегда дарил ей подарки, она была его любимицей.

"НАРУСОВА СТРОИЛА ВСЮ СЕМЬЮ"

А вот мать Ксении, по словам соседей, была якобы строга и к дочери, и к мужу.

- Ксюша была неплохой девочкой - простой, доброй. Но, конечно, проказничала. Убегала куда-то от родителей, задирала девчонок и мальчишек. Дергала их за косички, - продолжает соседка Собчаков. - Мама любила дочку, но по-своему. Помню, дочка выбежит из дома как есть - в халатике, раздетая. А мать бежит за ней, ругает ее ужасно. Ну мама есть мама. У нее такой характер был.

Ксения жила в квартире № 23 Фото: Артем КИЛЬКИН

Соседи вспоминают, что Собчаки всегда следили за порядком в парадной: чтобы лампочки были вовремя поменяны, лифт - чистым. Но главной в семье, похоже, была именно Людмила Нарусова.

- Она держала на расстоянии всех. Скандалов у них не было, но она дома всех строила. У нас кухни рядом, а слышимость хорошая. Однажды Людмила борщ сварила, а сметанки нет. Так она сказала мужу: «Ешь что положено!». Ксюша маму побаивалась. Поэтому черту характера - быть лидером - Ксения у нее взяла, - говорит Людмила Гусева.

«РЫДАЛА НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ В ОДНОЙ РУБАШКЕ»

Жители дома на Кустодиева вспоминают, что родители Ксюши часто просили соседей приглядеть за ней, пока их нет дома. Сама Собчак вспоминала эти моменты в своих колонках, говоря, как страшно ей было просыпаться одной дома.

Ксения Собчак с Настей Ивлеевой недавно приезжала на свою первую квартиру Фото: Осторожно: Собчак

- Моя сестра Наталья училась в педагогическом и однажды с Ксюшей сидела, пока ее родители в театр ходили, - говорит Людмила Гусева. - Девочка уснула, и Наташа ушла. А потом мы слышим, как кто-то плачет на лестнице. Выходим, а там Ксюша в одной рубашке рыдает. Проснулась, а дома никого нет - испугалась. Наташа ее отвела обратно в квартиру, сидела с ней. А потом Анатолий к ней пришел, сказал, что она отличный специалист, и предложил помочь с получением квартиры. Но она отказалась.

Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

- Ксюша держалась холодно с матерью, а вот со своими «сиделками» была открытой и веселой девочкой, - говорит Наталья. - Обычно дети куксятся с незнакомыми людьми. А она много вопросов задавала. Любознательная была, как отец. С жильем, кстати, Собчак действительно мог помочь - он работал депутатом и помогал многодетным семьям переселиться в более просторное жилье.

Что касается квартиры самих Собчаков, то, по воспоминаниям Натальи, она была обставлена богаче, чем у среднестатистического советского человека, но какой-то особенной роскоши в ней не было.

Двор детства Ксении Собчак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соседи вспоминают, что Собчак всегда интересовался политикой и говорил, что Россия должна развиваться в своем направлении, а не по чьим-то указаниям. Соседи спрашивали, настанет ли когда-нибудь лучшая жизнь? Собчак отвечал, что все изменится.

P. S. В целом же все соседи запомнили семью Собчак как культурную и порядочную. А Ксюшу - как милую девочку. Они признаются, что продолжают ее поддерживать и следить за ее судьбой.

Позже семья Собчак переехала в квартиру на Мойку, где жили Боярские Фото: instagram.com/boyarskiy_official

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